Голливудская звезда Хайден Панеттьери обвинила Владимира Кличко в том, что он обманом увез их дочь на Украину и заставил ее отказаться от ребенка

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери были вместе девять лет. Фото: EAST NEWS

Это был красивый роман: он – чемпион мира по боксу, темноволосый атлет ростом под два метра. Она – миниатюрная (153 сантиметра) блондинка, звезда сериалов «Нэшвилл» и «Герои». Владимир Кличко и Хайден Панеттьери познакомились на светском мероприятии в 2009 году. Страсть между ними вспыхнула мгновенно, несмотря на то, что Кличко в то время жил в Германии, а Хайден – в Лос-Анджелесе.

В мае 2011 года пара рассталась – из-за того, что поддерживать отношения на расстоянии было слишком тяжело. Но в 2013 году влюбленные снова сошлись и даже объявили о помолвке. И тут выяснилось, что невеста беременна.

В 2013 году пара объявила о помолвке, а вскоре выяснилось, что Хайден беременна. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дочь пары появилась на свет 9 января 2014 года. Девочка получила интернациональное имя Кайя-Евдокия. Кличко переселился в Лос-Анджелес, и у них начались счастливые родительские будни. Верней, счастливые они были скорее для папы. Молодая мама же впала в жесткую послеродовую депрессию, которую усугубляло пристрастие актрисы к наркотикам и алкоголю.

Хайден начала принимать запрещенные препараты в 15 лет. По ее словам, тогда продюсеры давали ей какие-то таблетки, чтобы она не волновалась во время интервью. С годами это переросло в зависимость. К тому же Хайден начала пить – настолько много, что ее госпитализировали с желтухой и признали алкоголичкой. Ее печень разрушалась, нервы были расшатаны, карьера летела под откос. А дома ее ждала маленькая дочка, которой, пока Хайден была в клинике, занималась бабушка – мать Владимира Кличко. Возможно, именно она и подсказала боксеру идею забрать внучку у невестки-наркоманки и увезти ее в Киев.

В 2014 году актриса родила дочь Кайю-Евдокию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все это, разумеется, тщательно скрывалось от широкой публики. Поэтому когда в 2018 году в прессу просочилась информация о том, что четырехлетняя Кайя теперь живет в Киеве с отцом, таблоиды запестрели обложками: «Хайден бросила свою дочь!». Поклонники решили, что слишком занятая своей карьерой голливудская звезда просто решила сплавить ребенка папе. Но все оказалось куда драматичнее.

В новом телеинтервью Хайден рассказала, что Владимир Кличко практически похитил ее дочь и увез в Киев. Более того, боксер вынудил бывшую невесту отказаться от ребенка и передать ему полную опеку над Кайей. Сегодня девочке семь лет, и она почти не видится с мамой.

Актриса поделилась своей историей в ток-шоу Джады Пинкетт-Смит "Red Table Talk". Фото: кадр видео.

Актриса поделилась своей историей в ток-шоу Джады Пинкетт-Смит "Red Table Talk". 33-летняя Хайден призналась: она понятия не имела, что Кличко решит увезти дочь от нее навсегда. Она была уверена, что боксер свозит Кайю на Украину и вернет ее домой, как обычно. Но этого не случилось: Кличко позвонил ей из Киева и заявил, что дочь больше не приедет в США.

- Я думала, что Кайя навестит его, как она это делала всегда, она постоянно летала туда-сюда между мной в Нэшвилле и Украиной. Но как только она оказалась там, он сразу сказал: «Я хочу полную опеку над ней». Это стало для меня шоком, - объяснила Хайден. - Это было не мое решение. На самом деле я даже не понимала, что происходит, пока она не оказалась там. В стране, где доминируют мужчины, я чертовски мало что могла сделать.

Сейчас Кайя вместе с отцом живет в Европе. Фото: EAST NEWS

Боксер надавил на нее и заставил подписать отказ от дочери. Как именно он ее шантажировал, Хайден не говорит, но это и так очевидно. Скорее всего, Кличко пригрозил, что весь мир узнает, что она – наркоманка. И что суд не позволит воспитывать ребенка матери-алкоголичке. В итоге Хайден, которая в то время была в глубокой депрессии, подписала документы.

- Подписание этих бумаг - это было самое душераздирающее, что мне когда-либо приходилось делать в своей жизни. Из-за того, как это было сделано, это меня очень расстроило, - говорит актриса.

Сейчас Кайе семь лет, и она почти не видится с мамой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хайден признает, что у нее были серьезные проблемы, но при этом уверяет, что она никогда бы не причинила вреда своей дочери. Актриса уверена, что если бы они с Кличко сошлись в суде в США, он не смог бы забрать у нее ребенка.

- Я никогда не подвергала ее опасности и не делала ничего, что могло бы… В этой стране у меня никогда не забрали бы ребенка, этого бы никогда не произошло, - говорит Хайден.

Актриса надеялась, что, как только ей станет лучше, Кайя вернется к ней и будет проводить одинаковое количество времени с матерью и отцом. Но этого не произошло. По словам актрисы, с тех пор, как Кличко получил полную опеку, Кайя никогда не возвращалась в Калифорнию, где сейчас живет Панеттьери. Чтобы увидеться с дочкой, ей приходится ехать в Европу. Несмотря на то, что артистка прошла восьмимесячный курс лечения в реабилитационном центре и сейчас не употребляет ни наркотики, ни алкоголь, Кличко не разрешает дочери приезжать к ней.

После родов Панеттьери страдала от послеродовой депресии, пристрастия к наркотикам и алкоголю. Фото: EAST NEWS

Звезда сериалов вспомнила один случай, когда Кличко проявил невероятную черствость и жестокость по отношению к ней.

- Я помню, как ее отец позвонил мне и сказал: «Кайя ходит и спрашивает других женщин, можно ли ей называть их мамой». У меня перехватило дыхание и остановилось сердце. Он смеялся, он думал, что это смешно, но это было ужасно для меня. Он не понял, - вытирая слезы, рассказала звезда. - Он считает, что поступает правильно, но я не думаю, что он полностью понимает, что когда дети становятся старше, им особенно нужна мама. Я действительно надеюсь, что однажды все изменится. Я просто надеюсь, что Кайя станет достаточно взрослой, чтобы ее мнение стали уважать, а ее пожелания были услышаны.

33-летняя Хайден призналась: она понятия не имела, что Кличко решит увезти дочь от нее навсегда. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До недавнего времени девочка жила в Киеве вместе с отцом и бабушкой. По словам Панеттьери, сейчас ее дочь вместе с 46-летним Кличко поселилась в Европе.

Актриса призналась, что дала это интервью для того, чтобы ее не считали плохой матерью, бросившей свою дочь.

- Была обложка журнала, на которой было написано что-то вроде: «Почему Хайден решила отказаться от своей дочери». Я была в шоке, а люди в соцсетях писали мне комментарии: «Как ты смеешь?» и «Ты ужасная мать», и «Я бы никогда не смогла так поступить со своим ребенком». Мне потребовалось много времени, чтобы заговорить об этом. Это страшно, никого не хочется злить, особенно того, кто контролирует твоего ребенка, - говорит Панеттьери.