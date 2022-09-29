Волонтеры #МЫВМЕСТЕ помогают семьям мобилизованных и участникам спецоперации

Волонтеры #МЫВМЕСТЕ окажут помощь семьям мобилизованных и участникам спецоперации. Фото: Движение #МЫВМЕСТЕ

Акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в четверг, 29 сентября 2022 года, начала работу в новом расширенном формате, и при поддержке Народного фронта была запущена горячая линия и обновленный сайт мывместе.рф.

Силами Российского Красного Креста, Минобрнауки РФ и волонтеров организована психологическая помощь, которую оказывают около тысячи профессиональных психологов, а также специально обученных студентов. Волонтеры и психологи окажут помощь семьям мобилизованных и участникам спецоперации.

В круглосуточном режиме теперь принимают заявки по телефону 8-800-200-3411, помогая в бытовой, психологической, гуманитарной и юридической помощи семьям военнослужащих. Кроме того, получить помощь психолога можно в формате текстовой консулььтации через чат-бот @psy_myvmeste в Telegram, Вайбере и Вконтакте.

Фото: Движение #МЫВМЕСТЕ

«С начала коронавирусной инфекции и украинского кризиса Красный Крест оказывает психологическую помощь всем тем, кто в ней нуждается. Люди чувствуют тревогу, стресс, они не знают, что будет дальше - в этот момент помощь психологов, волонтёров-психологов оказывается просто необходимой», - заявил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Фото: Движение #МЫВМЕСТЕ

Вскоре при поддержке Министерства юстиций РФ будет запущена и юридическая помощь, которую также будут оказывать по горячей линии и в специальных чат-ботах. Также сообщается, что по всем российским регионам откроются региональные штабы #МЫВМЕСТЕ, которые будут точкой притяжения для неравнодушных людей, готовых помочь гражданам, оставшимся без кормильца в семье.

Фото: Движение #МЫВМЕСТЕ

«Мы четвёртый день принимаем звонки и обращения от мобилизованных. У нас более 16 тыс. обращений за эти несколько дней», - заявил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, отметив, что уже больше тысячи человек обратились по вопросу ошибочной мобилизации.

Кузнецов также заявил, что те, кот был призван по ошибке «уже возвращаются сейчас домой». «Наша задача - сделать все для того, чтобы мобилизация прошла максимально справедливо и всё перекосы были устранены», - добавил он.

Фото: Движение #МЫВМЕСТЕ

В эти дни открывается около 250 штабов МЫВМЕСТЕ по всей стране, к работе приступили уже 7 тысяч волонтёров.

«В нашей стране очень много ребят, которые хотят быть причастными, помогать. Именно поэтому сегодня мы открываем порядка 250 штабов МЫВМЕСТЕ, в том числе разворачиваем их на инфраструктуре наших ресурсных центров по развитию добровольчества в регионах и инфраструктуре университетов. Таким образом, молодые люди имеют возможность вовлекаться, оказывать помощь, прежде всего — семьям военнослужащих», — отметила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева.

Фото: Движение #МЫВМЕСТЕ

Общероссийский проект #МЫВМЕСТЕ является добровольческим движением, который помогает гражданам в кризисных ситуациях. Волонтеры оказывают помощь всем, кто в этом нуждается: многодетным семьям, жителям на самоизоляции, одиноким пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и многим другим.