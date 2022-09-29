Лучшие продукты для сердца

В первую очередь для сердца полезны продукты растительного происхождения Фото: Shutterstock

Здоровье сердечно-сосудистой системы – основа долголетия. Во Всемирный день сердца о том, какие продукты помогут подпитать сердце и позаботиться о его здоровье KP.RU рассказала врач – диетолог Клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

СВЕЖИЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ

В первую очередь для сердца полезны продукты растительного происхождения, богатые минеральными солями, в частности, соединениями калия. Это разнообразные овощи и фрукты-источники пищевых волокон, необходимых для нормализации уровня холестерина в крови и защищающих сосуды от атеросклеротических образований.

- Осенний сезон позволяет наполнять наш рацион свежими овощами и фруктами, - говорит Юлия Чехонина. – В норме – это не менее пяти порций или штук овощей-фруктов в день. Подходят любые сезонные овощи и фрукты: картофель – в меньшей степени, а в большей – те, которые можно есть свежими.

КУРАГА И СУХОФРУКТЫ

Когда же сезон свежих овощей подойдет к завершению, стоит подумать про сухофрукты. Особенно богата калием и полезна для сердца курага, а калий помогает в работе сердечной мышцы, поддерживает ритм сердца.

Врач - диетолог Юлия Чехонина рассказала о главных продуктах для здоровья сердца

ОРЕХИ

Для здоровья сердца полезны орехи. Всего одна горсть орехов в день обеспечит сердце необходимыми полиненасыщенными жирными кислотами, которые защищают сосуды. Кроме того, орехи – это источник клетчатки и они богаты магнием, который также играет важную роль в работе сердечно-сосудистой системы.

ГРЕЧКА, ОВСЯНКА И ПШЕНКА

Для благополучной работы сердца полезны каши, особенно, гречневая, овсяная и пшенная. Это и источники пищевых волокон, и, в случае с пшенной и овсяной кашей, - источник полиненасыщенных жирных кислот.

РЫБА МОРСКАЯ

В рационе обязательно должна быть рыба. Предпочтение стоит отдавать жирным сортам морской рыбы. Белок рыбного филе имеет полноценный аминокислотный состав также, как и мясо, однако рыба все же более полезна для здоровья сердца, потому что не содержит насыщенных жиров. Рыбий жир – источник Омега-3 полиненасыщенных кислот, положительно влияющих на вязкость крови, способствует улучшению кровообращения и облегчает работу сердца, а также защищает стенки сосудов от отложения холестерина.

- Минеральный состав морской рыбы по сравнению с мясом более разнообразен, причем, макроэлементов – фосфора, калия, кальция – в рыбе столько же, сколько и в мясе, а вот микроэлементов больше, - это йод, фтор, бром. Рыба уступает красному мясу только по содержанию железа, - говорит врач – диетолог.

Рыбу полезно включать в меню не реже 2 – 3 раз в неделю.

ВАЖНО!

В приготовлении пищи стоит отдавать предпочтение отвариванию, тушению и запеканию. Не стоит продукты обжаривать в масле, особенно масле животного происхождения, содержащего насыщенные жиры. Кроме того, жареная пища более калорийна, чем отварная, тушеная или запеченная. Лишние калории – это путь к лишним килограммам, увеличивающим нагрузку на сердце и повышающим риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.