Ипотека на вторичку стала доступнее

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Объем предложения на рынке вторичного жилья во всех крупных городах России активно растет ещё с апреля. Львиная доля таких объявлений — квартиры, которые в последние годы приобретались с инвестиционными целями. Квадратный метр подорожал, собственники хотят зафиксировать прибыль и выставляют недвижимость на продажу. В итоге сейчас количество продаваемых квартир больше, чем желающих их купить. Но это, что интересно, не означает, что продавцы готовы «бегать» за покупателями. Наоборот, они стали реже уступать в цене. Только за август величина торга, по данным сервиса недвижимости Домклик от Сбера, в крупнейших регионах России уменьшилась в среднем на 0,3%.

И это еще не все. Эксперты предупреждают: осенью 2022 года на фоне снижения ипотечных ставок вторичка может начать дорожать. По словам Марии Ромчановой, руководителя аналитического центра сервиса Домклик, недавнее снижение ключевой ставки Центрального банка увеличит спрос на вторичное жилье и может вызвать рост цен, а также дальнейшее уменьшение величины торга.

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ЦЕНА ПОПУЛЯРНОСТИ

И еще один фактор, стимулирующий рост цен на вторичном рынке, — популярность такого жилья у покупателей. Несмотря на развитие льготных ипотечных программ, связанных с новостройками, покупатели все равно чаще берут квартиры «б/у», в которые можно заехать (и жить) сразу после оформления документов. Так, в августе доля сделок на вторичном рынке жилья, по данным сервиса Домклик, составила 73,3% от общего объема продаж.

В среднем, за август уровень цен на вторичку во всех регионах России вырос на 3,6%. Быстрее всего квартиры дорожают в Республике Алтай, Севастополе, Карачаево-Черкесской Республике. А вот в Москве, например, цены на недвижимость в последний месяц лета даже немного упали — на 0,5%, по данным Домклик.

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КОПИТЬ ПРИДЕТСЯ МЕНЬШЕ

Если вы весь год откладывали покупку жилья, возможно, сейчас самое время: цены еще «держатся», а вот ипотека на вторичное жилье стала доступнее. На днях Сбербанк снизил минимальный размер первоначального взноса в этом «секторе» — с 15% до 10%. О том, какой первоначальный взнос считается оптимальным, можно почитать в журнале Домклик.

Размер первоначального взноса — важный параметр для заемщиков. Теперь для оформления кредита достаточно иметь в полтора раза меньше собственных средств, а значит еще больше людей смогут решить жилищный вопрос. Рассчитать условия и подать заявку на ипотеку по программе «Приобретение вторичного жилья» можно онлайн на Домклик. Изменение распространяется как на зарплатных клиентов, так и на тех, кто не получает зарплату на карту Сбера.

«Ипотека на вторичное жилье — одна из самых популярных в Сбере. По данным аналитиков Домклик, только в августе Сбер выдал 53,9 тыс. ипотечных кредитов на вторичное жилье на общую сумму 140,5 млрд рублей», - рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.