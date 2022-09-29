Официально: финская граница закроется для российских туристов в полночь

Oграничения вступают в силу в полночь с четверга на пятницу — в 00 часов 30 сентября 2022 года Фото: REUTERS

Правительство Финляндии представило публике решение о запрете пересечения границы для держателей российских загранпаспортов с шенгенскими визами с туристическими целями.

Утечки в местных СМИ оказались верны: ограничения вступают в силу в полночь с четверга на пятницу — в 00 часов 30 сентября 2022 года (финское время совпадает с московским), срок их действия не определен.

Также будет ограничен транзит через Финляндию в другие европейские страны. Решение в каждом случае будет приниматься индивидуально.

Сохраняется возможность въезда для дипломатов и сотрудников международных организаций, поездок по семейным и деловым причинам, с образовательными целями, для выполнения срочных необходимых работ, для обслуживания принадлежащей россиянам недвижимости, а также по иным причинам, которые будут сочтены погранслужбой существенными.

Министр внутренних дел Криста Микконен сообщила, что ситуация на российско-финской границе остается спокойной, погранслужба справляется с потоком. Тем более, что вчера число пересекающих границу с Востока уже заметно снизилось — с 7052 человек во вторник до 4707 в среду.

Министр иностранных дел Пекки Хаависто в очередной раз напомнил, что среди причин, побудивших финское правительство принять подобное решение, было несколько: среди них нежелание ухудшать отношения с другими государствами и проведение частичной мобилизации в России. Решение всесторонне обсуждалось с партнерами по ЕС и не нарушает действующее законодательство союза.

Директор Консульского Департамента МИД Финляндии Юсси Таннер сообщил, что выдача туристических виз будет продолжаться по семейным целям (в т.ч. многократные) и для обслуживания недвижимости (однократные, не приоритет).

По словам руководителя службы пограничного контроля Пограничной службы Туомаса Лаосмаа, возвращение россиян через Финляндию на родину не противоречит новым правилам и разрешено.