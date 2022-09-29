Спрос на автомобили упал после объявления частичной мобилизации

Спрос на автомобили и цена будут падать Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спрос на автомобили будет падать — об этом kp.ru заявил автоэксперт, партнер компании «Автостат» Игорь Моржаретто.

- Мы сейчас переживаем сложнейший этап нашей истории, и людям уж точно не до покупки машин, особенно на этой неделе, - сказал Моржаретто. - Идет частичная мобилизация, перестройка экономики. Практически все мужское население находится в ожидании: призовут - не призовут. И непонятно, как будет развиваться ситуация: если не призовут сейчас, то могут это сделать, например, через месяц. Какая тут машина?

На настроения потребителя влияет и финансовая сторона вопроса.

- И даже если не брать мобилизацию, то у людей возникает вопрос: надо ли тратить деньги на машину, вдруг они понадобятся на что-то более важное, - развивает свою мысль эксперт. - Купил машину — остался без денег. Или кредит: сможешь ли отдавать? Будет ли у тебя работа? Выдержишь ли такую финансовую нагрузку? Слишком много неопределенности…

По словам эксперта, мобилизованные и уехавшие от мобилизации за границу не слишком повлияли на рынок.

- Уехавших по статистике 200 тысяч человек, плюс 300 тысяч мобилизованных — получается полмиллиона, это капля в море, - говорит эксперт. - Главное — сменившиеся приоритеты у тех, кто остался. В сложившейся ситуации люди стараются попридержать деньги.

Ранее СМИ со ссылкой на автомобильный портал «Дром» сообщили о том, что с момента объявления частичной мобилизации спрос на автомобили упал на 30%.

- Речь идет не о покупках, а о просмотрах новых и подержанных автомобилей на этом портале, - пояснил Моржаретто. - Но снижение интереса приведет и к снижению числа покупок, и возможно к снижению цен .

Вместе с тем, по данным агентства «Автостат», за неделю с 19 по 25 сентября (частичная мобилизация была объявлена 21 сентября) в России было куплено 10798 новых легковых автомобилей - это на 12% больше, чем неделей ранее.