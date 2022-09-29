Диверсия на российских газопроводах «Северный поток» более всего отвечает интересам США Фото: REUTERS

Диверсия и взрывы на газопроводах "Северный поток"

Хочешь знать заказчика преступления - ищи кому выгодно. Это знали еще древние римляне. Диверсия на российских газопроводах «Северный поток» более всего отвечает интересам США, и хотя бы поэтому, сколько официальные лица и пресса на Западе не будут переводить стрелки на Россию, все равно им никто не поверит. Об этом говорят и последние новости. Намекая, кто взорвал "Северный поток".

Но есть в этой истории и еще один аспект. Понятно, кому это выгодно. Но кому это невыгодно больше всего? И здесь ответ тоже очевиден: разумеется, Германии. Даже в своем «зеленом» угаре нынешнее немецкое правительство всегда в качестве козыря в рукаве держало вариант с возобновлением поставок из России. Не далее как 5 сентября премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер сказал: «Нам все еще нужен российский газ. И окончание вооруженного конфликта на Украине откроет возможность вернуться к торговле с Россией». Но именно этого и не могла допустить Америка, которая твердо намерена стать главным поставщиком натурального газа на европейский континент. Правда, сжиженный американский газ (СПГ) в 8-10 раз дороже того, что поступал в Германию по «Северному потоку-1». Но ведь теперь у Олафа Шольца и его команды просто нет другого выбора.

Впрочем, это всего лишь один эпизод. А общая картина - гораздо мрачнее для Европы. С каждой неделей становится все более очевидным, что США фактически объявили экономическую войну Евросоюзу. Для чего? Во-первых, убрать с дороги сильного конкурента. Суммарный ВВП стран Евросоюза достигает $17 трлн, а США $23 трлн. При этом экономисты ожидали, что в ближайшее десятилетие Европа будет показывать более быстрый рост, чем Америка. А во-вторых, надо же за чей-то счет решить свои экономические проблемы с непомерным госдолгом и дефицитом торгового баланса (когда страна покупает намного больше, чем продает за рубеж). Европа для этого идеальный вариант. Не верится? Вот лишь некоторые доказательства.

Молекулы свободы

Подрыв российских газопроводов стал финальным аккордом выхода американского СПГ на немецкий рынок. Эта спецоперация заняла много лет. Для начала Евросоюзу пришлось даже изменить принцип ценообразования - в договора на поставки стали записывать не цену долгих контрактов, а сиюминутные расценки на спотовой бирже, которые подвержены резким колебаниям. Потом началось строительство терминалов по приему сжиженного газа. Не случайно и Майдан на Украине совпал с началом первых экспортных поставок газа из США в Старый Свет. Надо было создать проблемы на пути российского газа.

Теперь главная задача США привязать европейцев к своим ресурсам максимально долгими контрактами. И можно будет, не стесняясь, выкачивать последние деньги из Евросоюза десятилетиями.

- США еще три-четыре года назад говорили, что нужно покупать не плохой российский газ, а американские «молекулы свободы», пусть они будут и дороже, - говорит Игорь Юшков, ведущий аналитик Национального фонда энергетической безопасности. - При это на внутреннем американском рынке газ стоит $300 за тысячу кубов, а в Европу они продают за $2500-3000. Этим они убивают двух зайцев: не только получают доходы от продажи ресурса, но и американские товары становятся более конкурентоспособными и вытесняют с прилавков европейских конкурентов.

Перенос производств

Логичным продолжением предыдущего пункта становится «бегство» заводов из Европы, в первую очередь из Германии. Прежде всего, это касается отраслей, которые потребляют много энергии. Это химическое, стекольное и бумажное производство, сталелитейная и алюминиевая отрасли, заводы удобрений. Процесс уже начался. Так, о закрытии двух немецких фабрик в пользу одной техасской объявила на днях крупнейшая сталелитейная компания мира ArcelorMittal. Илон Маск передумал строить в Германии фабрику по производству зарядных батарей для своих электрокаров. И даже знаменитый автопроизводитель «Фольксваген» во всеуслышание объявил, что планирует релокацию производства в Штаты и южные страны Европы (где они будут работать на американском газе).

Евро в свободном падении

В прошедшем июле евро впервые за 20 лет опустился ниже отметки 1 доллара США, а к сентябрю за евровалюту уже давали только 0,96 бакса. Резкое падение вызвано неуверенностью инвесторов в будущем экономики Старого Света. Не исключен даже сценарий распада еврозоны. Из-за этих мрачных перспектив многие обладатели сбережений в наличных на Западе стали переводить их из евро в более надежную долларовую гавань. Это и привело к драматичному изменению курса.

Для обычных европейцев девальвация на 20% означает усиление и без того рекордной инфляции. Все импортные товары на полках, сырье для заводов (и не только американские, ведь в долларах ведется большая часть международных расчетов) стали еще дороже. А вот американские туристы, наводнившие в этом году Европу после снятия ковидных ограничений, в шоколаде. За свой обычный бюджет они теперь могут позволить себе в поездке гораздо большее.

Военные поставки

Военно-промышленный комплекс – локомотив американской экономики. США экспортируют в два раза больше оружия, чем Россия, и в десять раз больше, чем Китай. И свою долю на мировом рынке «звездно-полосатые» хотят еще увеличить.

Не случайно, так настойчиво все последние годы США требовали от партнеров по НАТО увеличить оборонные расходы. А теперь, как говорится, ситуация обязывает. Но вот что интересно: почему-то, заключая контракты на поставку вооружений, европейцы очень часто отдают преимущество американским производителям перед своими. Дело дошло до того, что польский профсоюз электромашиностроения объявил акцию протеста из-за засилия американского оружия (страну буквально накачали американскими танками Abrams и ракетными установкам HIMARS). Мол, местное производство простаивает, а лучшие спецы уезжают за границу. А глава французской компании Airbus Helicopters Брюно Эвен призвал страны ЕС «выбирать европейское», явно обеспокоенный планами Германии отказаться от французских вертолетов NH60 в пользу американских «Апачей».

Армейские базы

Нельзя не упомянуть и об усилении непосредственного военного присутствия США в Европе. В этом году численность войск на американских базах в ЕС увеличилась сразу на 20 тысяч человек. Их общая численность составляет уже 100 тысяч человек. Особенную активность Пентагон проявляет на так называемом «Восточном фланге НАТО» - в Прибалтике, Польше, Румынии. Объясняется это все, разумеется, российской угрозой. Однако ни для кого не секрет, что американцы свое военное присутствие всегда воплощают в политический контроль над страной. Достаточно посмотреть на Японию, которая уже 70 лет занимает подчиненное положение по отношению к Штатам, несмотря на то, что в стране не забыли бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Украина - это инструмент ликвидации ЕС

Михаил Хазин, экономист:

- Если смотреть правде в глаза, то сейчас происходит ликвидация одного из центров мировой экономики под названием Евросоюз. А Украина – это всего лишь инструмент, с помощью которого происходит эта ликвидация. Если бы не было Украины, заставить руководство Евросоюза совершать самоубийственные действия, было бы намного сложнее. Все это на руку США и Китаю. Они лишают высокотехнологичного конкурента. При этом, конечно, уровень мировой экономики тоже немного просядет из-за этого, но это не так критично. Самим англосаксам абсолютно «по барабану», что там будет дальше с Европой, в которой проживает 400 миллионов человек. Они, с их точки зрения, вообще не люди.