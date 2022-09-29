Запорожская АЭС не горит. Слухи не соответствуют действительности, заявил мэр Энергодара

Информация о возгорании второго энергоблока Запорожской АЭС - это фейк Фото: Олег АДАМОВИЧ

Информация о возгорании второго энергоблока Запорожской АЭС - это фейк, заявил в беседе с КП глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга. Он заверил, что произошло короткое замыкание и «небольшое задымление». Нештатная ситуация уже ликвидирована. Все работает в штатном режиме.

- Второй энергоблок был захолощен и остановлен еще в прошлом году - при украинской власти, - заявил Волга. - Так что в данной ситуации ни о какой критичности не может быть и речи.

В то же время, некоторые СМИ и телеграм-каналы говорят о критической ситуации, которая складывается в городе. Но это лишь попытки разогнать панику, сказал Волга.

- Надо прекратить этот «вирус». Сегодня беспокоиться не о чем, - заверил чиновник.

Украинский Энергоатом, также назвал новости о пожаре - слухами и ложью.

Ранее в ряде российских и украинских СМИ появилась информация, что во втором энергоблоке ЗАЭС начался сильный пожар, что на станцию стянуты усиленные пожарные расчеты.