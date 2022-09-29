81% россиян уверены, что подрывы на газопроводе «Северный поток» устроили США

Большинство россиян полагают, что США замешаны в подрывах газопроводов. Фото: REUTERS

Белый дом открестился от взрывов на нитках «Северного потока» и «Северного потока – 2». В Вашингтоне напомнили, что Байден не обещал «уничтожить «СП-2», а лишь заявлял о намерении «не допустить» начала его эксплуатации. Тем не менее, большинство россиян все же сообщили, что не верят этим заявления и полагают, что США замешаны в подрывах. Уж очень сильно в Штатах не хотели запуска нового трубопровода. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

93% респондентов заявили, что считают произошедшие взрывы на газопроводах диверсией. Россияне уверены, что сразу три аварии на нитках трубопровода случайно произойти не могли. При этом 81% из них заявили, что считают виновными в подрывах именно США. Тем более что ранее сообщалось, что за несколько часов до взрывов недалеко от газопровода был замечен экспедиционный отряд кораблей ВМС США.

«Я уверен, что это англо-американская команда сделала», - заявил один из опрошенных.

«Конечно, Штаты. Это просто некому больше было сделать», - соглашается другой.

«Даже не сомневаюсь, что это устроили США. Но думаю, что как обычно, чужими руками», - говорит третий.

«Поляки же поблагодарили США. Значит, было за что. Не зря в том районе проходили учения НАТО», - с уверенностью говорит еще один участник исследования.

При этом еще 8% опрошенных рассказали, что склоняются к другой версии. По их мнению, подрыв могла устроить одна из небольших стран, чья политика в последнее время отличается ярой русофобией. Например, это могла быть Польша, ведь недаром в СМИ упоминались польские рыбаки, которые располагались неподалеку и могли добраться до газопровода.

4% россиян добавили, что Европа могла сама устроить такую диверсию. В ЕС сейчас много обиженных и недовольных, так что вполне могли пойти на такую подлость, полагают участники исследования.

При этом нашлись и те, кто не хочет верить, что отношения России с Западом испортились настолько, что кто-то мог пойти на подрыв газопровода. 1% респондентов отмечают, что не нужно сразу делать поспешных выводов, в море вполне мог произойти несчастный случай, из-за которого нитки трубопровода и получили повреждения, совсем не обязательно, что это бы чей-то злой умысел.

Оставшиеся 6% добавили, что затрудняются ответить на постеленный вопрос

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 19,5 тысячи человек.