Переработка отходов вырастет на 16,4% к концу года благодаря мусорной реформе

Фото: РЭО

Кроме того, за круглым столом собрались участники рынка и представители органов власти. По итогам парламентских слушаний удалось выделить плюсы и минусы и определить круг задач, которые необходимо решить для достижения целей реформы на текущие момент.

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов отметил, что отрасль обращения с отходами в прошлом году стала самой быстрорастущей. Рост составил около 35%. Один из факторов, позволивших добиться такого роста, — усиленная разработка нормативно-правового регулирования.

Дмитрий Тетенькин, замминистра природных ресурсов и экологии РФ, добавил, что уже приняты 13 нормативных актов. Они касаются общеотраслевого регулирования, внедрения зеленых закупок, утверждения перечня товаров и упаковки в рамках РОП, нормативов утилизации.

Говорилось также о работе по развитию инфраструктуры отрасли обращения с отходами, где в этом вопросе ведущую роль играет РЭО.

«Возможно финансирование до 95% от стоимости проекта за счёт облигаций, в том числе зелёных, которые выпускает РЭО. Уже в 2022 году утилизация отходов вырастет на 16,4%, то есть на 0,76 млн тонн отходов, за счёт строительства новых предприятий. И поднимется с 4,63 миллиона тонн в год до 5,39 миллиона тонн в год. Этому поспособствует создание двух предприятий по утилизации, пяти участков по утилизации, 24 предприятий по обработке отходов, восьми участков по обработке отходов.

А уже к 2024 году благодаря концессиям в России построят и реконструируют более 130 объектов обращения с ТКО. В 2022 году — 65 объектов в 31 регионе на сумму 166 млрд рублей, в 2023 году — 49 объектов в 27 регионах на сумму 145 млрд рублей, в 2024 году — 19 объектов в 10 регионах на сумму 57 млрд рублей. Благодаря вводу все этих объектов в эксплуатацию в стране появятся мощности по утилизации 9,5 млн тонн отходов и по обработке 25,8 млн тонн отходов», — рассказал глава компании Денис Буцаев.

Третья мера поддержки, которую оказывает РЭО, — облигационный займ. В рамках него возможно финансирование до 28,9% стоимости проекта. Благодаря перечисленным трем инструментам: зеленые инвестиции, капгрант и займ — РЭО вложит в развитие новых объектов 465 млрд рублей, что составит примерно 87% участия компании в проектах. Станет возможным построить объекты мощностью по утилизации 18,3 млн тонн отходов и по обработке 32,6 млн тонн отходов.

Фото: РЭО

«Хотел бы отметить слаженную и эффективную работу Минприроды РФ и РЭО. В субъектах определены инвесторы, которым оказывается поддержка. Если узнать у губернаторов, действительно ли она есть, они ответят, что отказано не было никому. Но речь, конечно, о тех регионах, которые развивают инвестиционную деятельность. Однако ситуация непростая — есть риски недостижения показателями федпроекта некоторыми регионами», — прокомментировал аудитор Счётной Палаты РФ Сергей Мамедов.

Хороший темп по достижению одной из ключевой целей реформы чистоты — созданию инфраструктуры по обработке ТКО отметил и председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

«Это опорные условия для эффективности всего цикла обращения с отходами. Инвесторы включаются в работу, в том числе через концессии. Формируется спрос на вторичное сырье. Еще не маловажный вопрос — это продвижение ценностей реформы чистоты. Эта задача тоже сегодня активно решается — ликвидация экологического нигилизма и формирование экологической культуры в обществе, особенно в молодежной среде», — добавил он.

К слову, важную тему образования в сфере экологии подняла и председатель Комиссии по экологии и окружающей среде Общественной Палаты РФ Елена Шаройкина:

«Наш поезд под названием «Реформа обращения с отходами» двигается в унисон. Слажены общественный запрос и исполнительная власть. Однако большой спрос есть еще на образовательный аспект, нужно двигаться в этом направлении», — заметила она.

Также на парламентских слушаниях речь зашла о тарифообразовании в отрасли. Удалось наметить пути в этом направлении, а также найти позитивные примеры снижения тарифов.

«В результате контролирующих мер ФАС уже удалось снизить тарифы в некоторых регионах: в Архангельской области на 10%, Ульяновской — на 4,5%, Белгородской — на 5,9%, Омской — на 6%, Амурской — на 16%. Это отразилось на платежах населения», — поделился руководитель ФАС России Максим Шаскольский.

Михаил Матвеев, заместитель председателя Комитета по региональной политике и местному самоуправлению, обратил внимание на существующую проблему в нынешнем тарифообразовании:

«Не так много регионов, где тарифное регулирование ведется исходя из квадратных метров. Однако это очень простой путь — не надо следить за передвижением людей. Он сводится ко все увеличивающимся метрам, а не все уменьшающимся людям. И какая-то бабушка может платить 1,5 тысячи рублей за вывоз отходов, потому что ей повезло жить в большой квартире Московской области. Наш комитет выступает за принятие взимания платы только исходя из количества людей. Всегда надо исходить от человека».

В заключение мероприятия ключевые игроки отрасли обращения с отходами подвели итоги реформы на текущий момент.

«В результате первых лет реформы внедрена двухпоточная система сбора отходов, введён институт регионального оператора, стал понятен объём производимых в стране коммунальных отходов, интенсивно строится и развивается инфраструктура сортировки и переработки, и важное — стали понятны следующие задачи для реализации реформы, — резюмировал председатель совета директоров Группы ЭкоЛайн Евгений Михайлов. — Для достижения целей нацпроекта «Экология» необходимо ввести запрет захоронения органики на полигонах и обязать любой объекта обработки отходов иметь в составе цех компостирования, стимулировать использование продуктов с ВМР, включая продукты компостирования и РДФ. А самое главное — назрели самые жесткие меры в отношении серых возчиков и их несанкционированных навалов — необходимо завести промышленные отходы 5 класса опасности в такую же систему контроля, как и отходы ТКО, поручив её региональным операторам».

Фото: РЭО

Руководитель Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла Валерия Гулимова отметила, что реформа, которая поэтапно разворачивается, — это на самом деле не просто реформа, а фактическая полная перезагрузка отрасли, которая включает вовлечение рыночных механизмов, в том числе инвестиций, для прорыва критической ситуации с накопленным вредом в виде свалок и переполненных полигонов; технологии, которых не было; прозрачность, мониторинг в режиме реального времени и цифровой учёт; системный подход к обращению со всеми видами отходов; клиентоориентированность.

«Переход от утилизации отходов к управлению ресурсами. Это, кстати, основной посыл и слоган нашей ассоциации. Такая установка требует преодоления межведомственной разобщенности. Благодаря прогрессивному подходу РЭО это переходит из разряда мечтаний в реальность. Все современные инструменты, которые можно использовать — они все силами РЭО пришли в отрасль. При этом все риски и сложности, которые ложатся на плечи любой компании, любого бизнеса в наше непростое время, выпадают и на долю компаний, осуществляющих деятельность в сфере обращения с отходами (и региональных операторов, и «утилизаторов» и др.). А может даже больше — они должны развиваться, строить, и при этом ежедневно оказывать услуги на всей территории каждому человеку и каждому хозяйствующему субъекту, обеспечивать соответствие санитарным требованиям и безопасность, расширять парк технических средств на фоне поступающих платежей. Чтобы справиться — реформа должна двигаться последовательно. А, возможно, по некоторым статьям и более жёстко», — заключила она.