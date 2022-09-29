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Политика29 сентября 2022 15:00

Стивен Сигал пожал раненым героям СВО руки

Он пришел в Главный госпиталь Росгвардии с Владимиром Соловьевым и памятными подарками
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Стивен Сигал поинтересовался у пациентов о самочувствии, пожелал им скорейшего выздоровления, выразил признательность коллективу госпиталя за нелегкий труд по спасению раненых и пожал героям руки. Фото: Росгвардия

Стивен Сигал поинтересовался у пациентов о самочувствии, пожелал им скорейшего выздоровления, выразил признательность коллективу госпиталя за нелегкий труд по спасению раненых и пожал героям руки. Фото: Росгвардия

Вот такая мужская компания навестили раненых росгвардейцев в терапевтическом корпусе Главного госпиталя Росгвардии.

На кадре звезда Голливуда актер Стивен Сигал и известный российский журналист Владимир Соловьев. Эти известные на весь мир тяжеловесы телеэкрана сфотографировались на память в Главном военно -клиническом госпитале Росгвардии с раненными военнослужащими, к которым их привел первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов и советник директора Росгварди Игорь Пышкин.

«Первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов по поручению главы ведомства Виктора Золотова вручил военнослужащим и сотрудникам ведомства медали, и поблагодарил их за добросовестное выполнение воинского и служебного долга», - сообщили в Росгвардии.

Стивен Сигал поинтересовался у пациентов о самочувствии, пожелал им скорейшего выздоровления, выразил признательность коллективу госпиталя за нелегкий труд по спасению раненых и пожал героям руки.

Владимир Соловьев вручая росгвардейцам памятные подарки отметил их высокий боевой дух, мужество и самоотверженность, которую они проявили на передовой.

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