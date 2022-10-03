Обновленный Старо-Рублёвский путепровод, мост через Яузу и удобные набережные

Рафик Загрутдинов, руководитель департамента строительства Москвы. Фото: АГН «Москва»

- Рафик Равилович, к началу сентября в столице построили несколько новых участков дорог. Какой эффект ожидается от их запуска?

- В День города 10 сентября президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли основной участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Ярославского до Дмитровского шоссе. Он связывает город с трассой М-11 и Косинской развязкой. Сложнейший участок. Ещё на этапе принятия решения о строительстве был очевиден масштаб необходимой перекладки инженерных коммуникаций, как городских, так и связанных с железной дорогой. Тем не менее, по решению Сергея Собянина мы провели эту работу и завершили формирование участка МСД на северо-востоке. Он объединил такие крупные магистрали как восточный и северный участки МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, а также трассу М-11 «Москва-Санкт-Петербург» и строящийся дублер трассы М-7 «Волга» скоростную автомобильную дорогу «Москва-Нижний Новгород-Казань». При этом значительно улучшилась транспортная связь четырёх округов города - Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-Восточного и 26 районов.

Ещё среди «премьер» последних недель - развязка МКАДа с Осташковским шоссе и путепровод над МКАДе в районе пересечения с улицей Верхние Поля. К примеру, развязка ускорит поездки по городу для жителей районов Северное и Южное Медведково, Бибирево, Лианозово, Лосиноостровский, Бабушкинский, Отрадное и подмосковного округа Мытищи, в которых проживает около миллиона человек.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А какие ещё дорожные стройки планируете завершить до конца года?

- Мы готовимся полностью реконструировать два важных объекта в западной части города. В рамках создания Северного дублёра Кутузовского проспекта прокладываем путепровод по улице Барклая и Старо-Рублёвский путепровод. В целом с развитием МЦД растет частота движения поездов, поэтому мы активно строим не только путепроводы, но и пешеходные переходы через пути железной дороги. А всего до конца декабря предстоит построить ещё 38,5 километра дорог, 8 искусственных сооружений и 7 пешеходных переходов.

ПУТЕПРОВОДЫ ИДУТ НАД ДИАМЕТРАМИ

- Могли бы подробнее рассказать о сооружении путепроводов и пешеходных переходов?

- Железные дороги в столице становятся полноценным городским транспортом. Это оживлённые скоростные магистрали, по которым в тактовом движении идут поезда с пассажирами. Поэтому потребовалась целая программа строительства и реконструкции путепроводов. За последние десять лет полностью готовы уже 18 таких сооружений.

Всего с 2022 по 2026 годы планируется возвести 13 путепроводов, в том числе через МЦД-1 – 4, через МЦД-2 – 3, и через МЦД-3 - 5. Шесть строятся, три – проектируются, еще три планируются к реализации.

В августе открыли путепровод через пути Киевского направления МЖД (будущего МЦД-4), который обеспечил прямую транспортную связь между проспектом Генерала Дорохова и улицами Веерная, Матвеевская и Нежинская.

В перспективе с помощью путепровода также свяжем улицы Добролюбова и Складочной через пути МЦД-2. Ещё одно сооружение появится на пересечении Октябрьского направления и МЦД-1 около улицы Академика Королева.

Помимо этого, строим четыре пешеходных перехода. Два из них - подземные. Во втором квартале будущего года один переход пройдёт через МЦД-2 в районе 1-го Тушинского проезда, владение 19, а второй - через МЦД-1 и Дмитровское шоссе в районе дома 29. Ещё два маршрута для пешеходов будут надземными. До конца этого года планируем проложить переход через МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского проспекта в районе пересечения улиц Полоцкая и Гвардейская. А в третьем квартале 2023 года жителям проще станет переходить через МЦД-1 и Дмитровское шоссе в районе дома 5 и дома 7 корпус 2.

Фото: stroi.mos.ru

БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ ПРАВЫЙ, МЕЖДУ НИМИ ПЕРЕПРАВА

- Во многих местах города сейчас соединяются в том числе районы, расположенные на разных берегах Москвы-реки и других крупных водных преград. Сколько новых мостов будет готово в этом году?

- Мы строим сегодня четыре моста: через затон Новинки, соединяющий набережную Марка Шагала и проектируемый проезд 4062, в районе Курьяновского бульвара через реку Москва, через реку Битца на южном участке скоростного диаметра и через р. Пехорка для увязки северного участка МСД с магистралью "Москва-Нижний Новгород-Казань". В следующем году их планируем сдать.

На данный момент завершено строительство трех мостов: два моста через р. Яуза и Лихоборка в рамках строительства северного участка московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе, также в до конца года планируем сдать мост через р. Яуза в рамках реконструкции ул. Краснобогатырская.

- А как продвигается реконструкция и благоустройство набережных?

- До 2026 года в столице планируется привести в порядок 10 набережных. Причем не только в центре, но и на окраинах. Там можно будет гулять, бегать, кататься на велосипедах и просто отдыхать у воды. Мы специально готовим пространство для этого по новым правилам, которые позволяют делать значительный отступ от береговой линии. К примеру, реконструкция Крутицкой набережной от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной выполнена уже более чем на четверть. Это будет настоящий сад! Кроме газонов и клумб, вдоль берега высадим ивы, липы, гортензию, можжевельник, снежноягодник, шиповник.

До конца года завершим благоустройство набережной Марка Шагала. Ее первый километр в квартале ЗИЛАРТ весной уже привели в порядок. Теперь на следующем участке длиной 890 метров высаживаем 1,6 гектара газонов, более 1700 деревьев и кустарников. Здесь также появятся три павильона. В одном из них откроется кафе в единой конструкции с амфитеатром, рядом - кафе-буфет и выставочный зал. Вдоль набережной разместим три причала с пусками к воде, детские площадки, велопарковки, дорожки для бега и катания на велосипедах.

Параллельно проектируется участок Симоновской набережной от жилого комплекса «Ривер Скай» до ТТК длиной три километра. Его строительство ориентировочно начнется в декабре этого года.