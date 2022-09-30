Актер Юрий Каюров, сыгравший Ленина в 18 фильмах: «Я ходил в Мавзолей по собственному почину. Надо же было взглянуть на своего героя!»

Сегодня народному артисту РСФСР исполняется 95 лет. Перед днем рождения он ответил на несколько вопросов «КП». Фото: Владимир Гердо/ТАСС

- Юрий Иванович, понятно, что вас в основном воспринимают, как актера, игравшего Ленина. Как вы сейчас относитесь к этой фигуре?

- Как относился, так и отношусь. Это была главная роль в моей творческой жизни и судьбе. Выпало такое – создать грандиозную фигуру на экране, да и в театре тоже. Надо было положить на это дело много. Силы, внимание, любовь. Без любви ничего не делается. Поэтому я должен был этого человека полюбить, и со мной это произошло. Когда я увидел его на экране – в документальном фильме, Владимир Ильич мне очень понравился. У него было хорошее выражение лица, глаз… Уж и не говорю я о титаническом труде, который он совершил.

- Глупый вопрос из пионерского детства: а в Мавзолей вы ходили?

- Вы знаете, да. Я однажды ходил в Мавзолей. По собственному почину. Надо же было все-таки взглянуть на него. И это со мной произошло. Кажется, потом я еще был разочек.

- Надеюсь, вас без очереди пускали?

- Ну почему же? Постоял в очереди. Была не очень большая… Ну, как же без Мавзолея? Был. И читал. Всего-то не прочтешь: 37 томов. Читал тексты, которые имели отношение к той или иной картине. Вот, например, перед съемками «Шестого июля» надо было прочесть «Очередные задачи Советской власти». Громадная статья, которая мне многое открыла и вдохновила меня на эту работу…

- Вы служите в Малом театре уже давно. И люди, которые там работают, говорят, что ходите вы туда пешком.

- Да сейчас недалеко ходить-то. Я раньше ездил долго-долго, на метро с «Юго-Западной». А потом нас угораздило переехать в центр. И вот уже лет тридцать хожу пешком.

- Насколько я понимаю, вы до сих пор играете. И Фирс остался из «Вишневого сада» Чехова…

- Последний год я уже почти не играю. Иногда, по собственному желанию и состоянию здоровья, на сцену выхожу. Пришел такой момент, когда понимаешь: надо перестать. Пришла пора. До этого да, я играл Фирса, и в «Горе от ума» князя Тугоуховского…

- Говорят, в этой роли вы фантастически меняли голоса.

- Голоса… Профессия такая. Сегодня одно, а завтра другое. Вот в той роли пришлось. Перевоплощались потихонечку.

Кинофильм "Кремлевские куранты". Юрий Каюров в роли Владимира Ленина (справа) и Юрий Каморный в роли Рыбакова. Фото: ТАСС

- Вы перевоплощались в актерской профессии. А в жизни? Сейчас пришла эра гаджетов, а мне в театре сказали, что у вас даже нет мобильного телефона.

- Мобильный у меня есть. Старенький и плохонький. Ничего не показывает, кроме двух имен. Сыну звоню. Кормилице, которая мне обед делает на неделю. По необходимости. Иногда – в режиссерское управление. Очень небольшие звонки делаю. Но я удивляюсь чему? Уткнулись все поголовно в свою ладонь, где держат этот мобильный. Я провел в Переделкино два с половиной месяца и не видел человеческих лиц, потому что все смотрят в свои ладони, на которых лежит мобильная машинка…

ФИЛЬМЫ, В КОТОРЫХ КАЮРОВ ИГРАЛ ЛЕНИНА

1961: «В начале века»

1965: «Сквозь ледяную мглу»

1967: «Исход»

1968: «Утро»

1968: «Шестое июля»

1969: «Почтовый роман»

1970: «Кремлевские куранты»

1970: «Угол падения»

1970: «Посланники вечности»

1972: «Черные сухари»

1973: «Звездный час»

1977: «Хождение по мукам»

1978: «Маршал революции»

1979: «Ссыльный № 011»

1979: «Поэма о крыльях»

1980: «Государственная граница. Фильм 1-й: «Мы наш, мы новый…»

1981: «Ленин в Париже»

1987: «В Крыму не всегда лето»