Как Польша ныне мстит Украине за волынскую резню

Польша и Украина - теперь друзья? Фото: Shutterstock

В ответ на наши исторические колонки читатель Виталий Громов из Красноярска задается в «личке» вопросами: почему поляки так скоро забыли про Волынскую резню, в которой украинские нацисты истребили до сотни тысяч мирных поляков? Почему ныне поляки помогают украинским нацикам? Почему история ничему не учит этих поляков?

Полагаем, уважаемый Виталий, что поляки далеко не такие уж примитивные, какими стараются показаться. А их влюбленность в украинских неонацистов ненастоящая - из разряда военной хитрости. Но давайте рассмотрим все по порядку.

ЧТО ТАКОЕ ВОЛЫНСКАЯ РЕЗНЯ?

В 1917 году в результате двух революций в Петрограде Российская империя начала разваливаться на отдельные независимые республики - закавказские, прибалтийские... Пользуясь слабостью центральной власти, объявили о независимости Финляндия, Польша и Украина. Между Польшей и Украиной началась война за Волынь и Галичину, которые обе стороны считали своими. Победила Польша. Поляки могли бы захватить и всю Украину, но вмешалась Красная армия. В результате Украина осталась в составе СССР, а Волынь и Галичина отошли Польше. Но в 1939 году окрепшее Советское государство забрало у Польши эти земли и передало их Украине.

30 июня 1941 году украинские нацисты во главе со Степаном Бандерой, обрадованные нападением немцев на СССР, на центральной площади Львова объявили о создании новой незалежной Украины. Этнически чистой, без всяких там поляков, евреев, русских, венгров и т.д. «Восстановленное соборное украинское государство будет тесно сотрудничать с национал-социалистической Велико-Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и мире...».

ЕВРЕЙСКИЕ ПОГРОМЫ

И многие, так называемые, «простые» украинцы откликнулись на призыв. Первым делом принялись за евреев. Из воспоминаний поляков о еврейских погромах: «Нечеловеческие крики, разбитые головы, обезображенные тела и лица избитых, залитые кровью, смешанной с грязью, возбуждали кровожадные инстинкты черни, которая выла от наслаждения. Женщин и стариков, которые почти без дыхания лежали на земле, тыкали палками, волочили по земле, беременных били ногами в живот...».

Поляков и прочих «неполноценных» в первое время не трогали, веля им самим убраться из незалежной. Но убрались не все. В результате 11 июля 1943 года бандеровские головорезы при активной поддержке «простого» украинского населения напали сразу на 176 деревень и сел, в которых оставались поляки. Украинские нацисты всегда отличались жутким садизмом. Они не просто убивали польское население - от грудных детей и до стариков, а убивали с изощренной жестокостью, наслаждаясь неистовыми мучениями жертв. Отчего поляки прозвали украинских националистов «резунами». А польские историки насчитали 125 садистских способов умерщвления поляков украинцами. Но не будем те способы мы расписывать, щадя психику читателей. Так в самый кровавый день 11 июля, а также во дни последующие бандеровцы на Западной Украине уничтожили около 100 тысяч поляков! Рады бы поубивать и больше, но больше не было.

И вот теперь и в России, и в Израиле люди грамотные, глядя в телеэкраны, ничего не могут понять: польский президент Дуда сам прибывает в Киев, едет по проспекту Степана Бандеры. Затем по всем канонам ЛГБТ обнимает, ласкает нового продолжателя дела националистов - президента Зеленского. Заявляет, что Польша завалит Украину оружием, чтобы украинские нацбатальоны не испытывали дефицита в снарядах!

И люди грамотные гадают: Дуда сошел с ума? Или он совсем не учил историю собственного отечества?

На наш взгляд, всё достаточно просто и логично. Поляки, так мягко скажем, не любят как русских, так и украинцев. Украинцев, полагаем, не любят гораздо больше, потому как украинцы, в отличие от россиян, устроили полякам настоящий геноцид. И если украинцам не помогать оружием, они сдадутся и останутся живы. Оно им, полякам, надо? А чем меньше украинцев тех останется, тем у поляков и больше шансов забрать Волынь и Галичину, которые Польша считает своими землями. Явно по тем же соображениям объявила Польша, что не примет к себе ни одного российского уклониста. Неча им тут скрываться, пусть едут бить украинцев!

Вот вам и весь расклад.