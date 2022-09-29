Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

30 сентября так или иначе изменит жизнь всех жителей России. В этот день Владимир Путин подпишет договор о вхождении в состав страны четырех новых регионов: Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей. После этого состоится обращение Владимира Путина 30 сентября 2022 года.

Во сколько начнется обращение Владимира Путина 30 сентября 2022 года

В пресс-службе Кремля сообщили, что выступление Владимира Путина 30 сентября 2022 года запланировано на 15:00 по московскому времени. Она пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Туда приедет глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий, а также глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Где смотреть прямой эфир с Владимиром Путиным 20 сентября 2022 года

Главный вопрос - где смотреть обращение Владимира Путина в прямом эфире. Трансляция будет идти по всем федеральным каналам. Кроме этого, кадры с церемонии покажет сайт kp.ru.

О чем будет выступление Владимира Путина 30 сентября 2022 года

После подписания договоров президент обратится к нации. В Кремле соберутся сенаторы, депутаты, топовые чиновники, главы крупнейших СМИ, видные бизнесмены и не только. Вот примерные темы, которые Путин может затронуть в своей речи:

- Подведение итогов прошедших референдумов.

- Просьба к сенаторам, депутатам и конституционным судьям ратифицировать договоры. Новые территории можно принять в состав России только с ободрения обеих палат парламента и Конституционного суда.

- Будущее спецоперации. Не надо забывать, что земли, которые вот-вот станут Россией, до сих пор обстреливаются.

- Сроки интеграции. Мало принять регионы на бумаге, надо их на сделать частью страны на деле.

Что будет потом?

30 сентября у стен Кремля запланирован митинг и концерт по случаю расширения страны. На сцене будут выступать знаменитости, активисты, общественные деятели.

Какие результаты дали референдумы?

Голосование в четырех регионах шло с 23 по 27 сентября.

За присоединение ДНР к России проголосовали 99,23% граждан. В ЛНР за интеграцию проголосовали 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.