«Каникулы в Арктике» добрались до Нижнего Новгорода

Фото предоставлены Пресс-службой АНО «Чистая Арктика»

Арктический автобус припарковался на территории Нижегородского Кремля. Всем, кому повезло, побывать внутри желали бы вновь окунуться в удивительный разнообразный мир Крайнего Севера. Дети и взрослые узнавали новые, необычные факты, делились впечатлениями и пополняли свои планы мечтами о путешествии в Арктику. Вместе раскрашивали арктический посёлок в яркие цвета. Готовы были даже расписать чум. Как оказалось, панно «Раскрась Арктику» и жилище коренных народов Севера, где проходили мастер-классы стали самыми притягательными объектами на площадке фестиваля для детей младшего школьного возраста! Ведь в самом настоящем чуме их обучала изготавливать традиционные куклы и амулеты на удачу самая настоящая коренная жительница Ямала Роза Накова.

Фото предоставлены Пресс-службой АНО «Чистая Арктика»

Поддержать проект приехали представители региона и партнёры экопросветительского марафона «Каникулы в Арктике».

Так, управляющий делами Правительства Нижегородской области Тимофей Шульга порадовался, как эффектно смотрится чум на фоне кремлевской стены и возможности расширить познавательную программу Нижегородского Кремля новым форматом.

- Арктика сейчас точка развития и роста нашей экономики, в ней живут тёплые люди с горячими сердцами, - отметил председатель правления АНО «Чистая Арктика», заместитель Председателя общественного совета Минприроды России Руслан Губайдуллин.

Фото предоставлены Пресс-службой АНО «Чистая Арктика»

Президент фонда «Эффект мамонта» Екатерина Кузьмина рассказала, как Арктика стала для неё регионом притяжения и изучения, и передала от фонда Нижегородскому государственному историко-архитектурному музею-заповеднику подарок - нуклевидное изделие для изготовления каменных орудий, предмет периода неолита, III-IV тыс. до н.э.

Следующая остановка – Пермь - 30 сентября по 2 октября.