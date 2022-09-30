Снаряжение для специальной военной операции подорожало в десятки раз

Лидеры спроса — берцы, мужское термобелье и аптечки. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Онлайн-торговля зафиксировала резкий рост спроса на военную экипировку и другие предметы, связанные обеспечением безопасности и выживания. Об этом сообщил портал Price.ru, проанализировав результаты поисковых запросов за период с 19 по 25 сентября 2022 г.

В десятки раз вырос спрос на декомпрессионные иглы (применяются для стравливания воздуха из легких при повреждении грудной клетки), окклюзионные пластыри (самоклеящееся полотно, по сути, заплатки на кожу при попадании пули) и жгуты-турникеты для остановки крови.

В разы чаще стали просматривать гемостатики (кровоостанавливающие средства), бронежилеты, мультитулы (многофункциональные складные ножи), тактические перчатки и рюкзаки, тактические очки.

- Массовый спрос на данные товары до недавнего времени отсутствовал, и торговые сети не хранили большие запасы, например, бронежилетов, - отметили в Price.ru. - Поэтому эти товары быстро закончились. Другие категории товаров подорожали на 20% и выше, не подорожали только кнопочные телефоны.

Лидеры спроса — берцы, мужское термобелье и аптечки.

Цены на товары для выживания. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Однако многого необходимого в тяжелом военном походе в продаже не найти. Как сообщает в телеграм-канале Readovka один из пользователей, представившийся бывшим военным, сегодня купить обмундирование для службы почти нереально. Цены подскочили в десятки раз, к тому же нужных вещей не найти. По его словам, бронежилет 6Б45 две недели назад стоил 25 тыс. рублей, а сейчас - от 100 тысяч!

- В магазинах их нет, можно купить только онлайн, — рассказал мужчина. Каски подорожали с 8 тысяч до 50-60 тысяч рублей. А обычные китайские перчатки, раньше стоили 1500, сейчас цена уже за 6 тысяч.