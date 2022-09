Чудовищные последствия: однажды в Землю врезался астероид гораздо крупнее того, что погубил динозавров

Наша планета осталась цела, чем бы ее не бомбили. Фото: Shutterstock

15-километровый астероид, который упал 66 миллионов лет назад в районе Мексиканского залива и образовал кратер диаметром 180 километров, наделал много бед. В том числе он поднял миллионы тонн породы и подпортил климат так, что динозавры не выдержали наступившей глобальной непогоды. Многие винят именно эту глыбу.

Подобные катаклизмы случались не один раз – остались следы. Например, ученые не сомневались, что 15-километровым был астероид, который образовал крупнейший на Земле кратер диаметром в 300 километров - кратер Вредефорт в Южной Африке.

Кратер Вредефорт в Южной Африке - крупнейший на Земле. Оставлен крупнейшим в истории астероидом.

К месту падения присмотрелись исследователи из Университета Рочестера в штате Нью-Йорк (University of Rochester in New York State). И теперь уверяют, что прежние оценки оказались заниженными – астероид был больше. Гораздо больше – 25 километров в диаметре. О чем авторы сообщили в научной статье, опубликованной в журнале Journal of Geophysical Research: Planets.

Выводам геофизиков предшествовали тщательные измерения кратера – того, что от него осталось – и компьютерное моделирование. Пользуясь специально разработанной программой, учитывающей размеры кратера, его конфигурацию и характеристики породы, можно определить скорость и параметры небесного тела, в результате падения которого он образовался.

Так и получилось, что астероид был диаметром 25 километров – в кольцо МКАД он, конечно бы, пролез, а в Третье транспортное - нет.

Скорость глыбы в момент встречи с Землей составляла порядка 20 километров в секунду.

Новые размеры космического гостя делают его крупнейшим, из когда-либо врезавшихся в нашу планету. Но, к счастью, падение не имело губительных последствий для земной жизни, поскольку и жизни, как таковой, на планете тогда не было. Даже деревьев не было. Астероид врезался 2 миллиарда лет назад. Если, кто и наблюдал за катаклизмом, то лишь одноклеточные микроорганизмы, которые вроде уже имелись. А им удар из космоса, похоже, не сильно навредил, раз мы, в итоге, появились.

Хуже другое. Гигантские астероиды не частят с визитами, но все-таки прилетают время от времени. Чем крупнее, тем реже. А кратер Вредефорт образовался очень давно. Вдруг подходит черед образоваться еще такому же. Да пусть даже поменьше. Человечеству не пережить.

Однако, если верить ученым, которые следят за уже выявленными астероидами, представляющими потенциальную угрозу, и отыскивают новые, гигантов в обозримом пространстве пока не видно. Но опасные глыбы есть. Например, Апофис, он же бог Хаоса, который в 2029 году пролетит всего в 31300 километрах от поверхности Земли. Подробнее об этом в нашем материале.

Столкновение небольшой планеты с прежней Землей, в результате которого образовалась теперешняя Земля и её спутник Луна.

КСТАТИ

Хуже не куда

Столкновение с огромным астероидом -таким, который прилетел 2 миллиарда лет назад или даже крупнее – не самый худший сценарий. Чуть раньше -где-то 4 миллиарда лет назад – случилось совсем уж, казалось бы, невероятное: в Землю врезалась другая планета размером примерно с Марс. В результате чего образовалась Луна. Как это было, недавно показали британские ученые из Института вычислительной космологии Даремского университета (Institute for Computational Cosmology, Durham University), изготовив с помощью компьютерного моделирования соответствующую анимацию. Подробнее и сам анимация – на нашем сайте.