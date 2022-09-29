Бабушки звонкого поведения: кто будет сражаться за победу в финале шоу «Голос.60+»

«Голос.60+» подходит к концу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самая безобидная версия проекта «Голос» — сеньорский «Голос.60+» — подходит к концу. И уже в воскресенье публика в прямом эфире выберет победителя из восьмерки лучших (точнее, самых удачливых). «КП» в экспресс-режиме представляет составы команд.

Команда Валерия Сюткина

Самый жизнерадостный финалист Алексей Казаков из Москвы еще в 14 лет создал в школе ВИА. Почти 50 лет рубит рок, правда, на любительском уровне — и из этих полувека 40 лет живет с любимой женой, воспитывает пятерых взрослых внуков, поэтому СМС за артиста в финале будет кому отправить. Светлана Иванова (Омск) на сцене бывала изредка: отучилась на декоратора и больше не работала, ибо трижды была замужем. Однако ни один из мужчин на сцену вокалистку не отпускал. Теперь есть шанс делом доказать, что мужики ошибались.

Команда Елены Ваенги

Единственная женская сборная — у Елены. В целом в финал прорвались всего три барышни против пяти дедушек. Лариса Соловьева из Куйбышева (Новосибирская область) на бабушку точно не похожа. Да и вокалом профессионально не занималась — у нее бизнес: шьет и продает шапки вместе с мужем. Но при этом окончила хоровое училище в Новосибирске с отличием, так что и с голосом все в порядке. Раиса Дмитриенко (Москва) — наоборот. И вокалом всю жизнь занимается, и в кино снимается («Карпов», «Адвокат»). Именно она блестяще исполнила эпилог «Аллилуйя любви» в рок-опере Алексея Рыбникова «Юнона и авось»? Чем не претендентка на победу?

Команда Александра Малинина

Александр Рожников (Люберцы) выглядит как уважаемый водитель, выступающий в ресторанах перед авторитетными людьми. Но внешность обманчива: он — профессиональный скульптор с десятками работ по всей России. Дочь и жена тайно отправили заявку на участие в «Голосе.60+» за Александра, поэтому если победа случится, она будет общей. Однако самый мотивированный финалист — Михаил Рыжов (Москва), сын 80-летнего Михаила Рыжова, который стал вице-чемпионом второго сезона проекта. Сын очень хочет «отомстить» за отца и крайне уверен в себе.

Команда Игоря Корнелюка

Виктор Зорин (Екатеринбург) второй год подряд штурмует шоу. В прошлом году остановился в шаге от слепых прослушиваний: артистов набрали аккурат перед его выходом на сцену. Так что отступать вокалист не намерен. Такая победа может стать символом веры и духа. Сергей Щербаков (Киров, Калужская область) преподает в детской школе искусств вокал и игру на гитаре. Дело свое знает давно: еще в 8 классе он собрал первую группу, с тех пор и не расстается с микрофоном, поэтому мандраж и страх — не то, что может помешать артисту выиграть проект.

«Голос.60+», Первый, воскресенье, 18.50