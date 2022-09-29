Бабушки звонкого поведения: кто будет сражаться за победу в финале шоу «Голос.60+»

«Голос.60+» подходит к концу
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Самая безобидная версия проекта «Голос» — сеньорский «Голос.60+» — подходит к концу. И уже в воскресенье публика в прямом эфире выберет победителя из восьмерки лучших (точнее, самых удачливых). «КП» в экспресс-режиме представляет составы команд.
Самый жизнерадостный финалист Алексей Казаков из Москвы еще в 14 лет создал в школе ВИА. Почти 50 лет рубит рок, правда, на любительском уровне — и из этих полувека 40 лет живет с любимой женой, воспитывает пятерых взрослых внуков, поэтому СМС за артиста в финале будет кому отправить. Светлана Иванова (Омск) на сцене бывала изредка: отучилась на декоратора и больше не работала, ибо трижды была замужем. Однако ни один из мужчин на сцену вокалистку не отпускал. Теперь есть шанс делом доказать, что мужики ошибались.
Единственная женская сборная — у Елены. В целом в финал прорвались всего три барышни против пяти дедушек. Лариса Соловьева из Куйбышева (Новосибирская область) на бабушку точно не похожа. Да и вокалом профессионально не занималась — у нее бизнес: шьет и продает шапки вместе с мужем. Но при этом окончила хоровое училище в Новосибирске с отличием, так что и с голосом все в порядке. Раиса Дмитриенко (Москва) — наоборот. И вокалом всю жизнь занимается, и в кино снимается («Карпов», «Адвокат»). Именно она блестяще исполнила эпилог «Аллилуйя любви» в рок-опере Алексея Рыбникова «Юнона и авось»? Чем не претендентка на победу?
Александр Рожников (Люберцы) выглядит как уважаемый водитель, выступающий в ресторанах перед авторитетными людьми. Но внешность обманчива: он — профессиональный скульптор с десятками работ по всей России. Дочь и жена тайно отправили заявку на участие в «Голосе.60+» за Александра, поэтому если победа случится, она будет общей. Однако самый мотивированный финалист — Михаил Рыжов (Москва), сын 80-летнего Михаила Рыжова, который стал вице-чемпионом второго сезона проекта. Сын очень хочет «отомстить» за отца и крайне уверен в себе.
Виктор Зорин (Екатеринбург) второй год подряд штурмует шоу. В прошлом году остановился в шаге от слепых прослушиваний: артистов набрали аккурат перед его выходом на сцену. Так что отступать вокалист не намерен. Такая победа может стать символом веры и духа. Сергей Щербаков (Киров, Калужская область) преподает в детской школе искусств вокал и игру на гитаре. Дело свое знает давно: еще в 8 классе он собрал первую группу, с тех пор и не расстается с микрофоном, поэтому мандраж и страх — не то, что может помешать артисту выиграть проект.
«Голос.60+», Первый, воскресенье, 18.50