Море, заводы и четверть доходов Украины: Что получит Россия с присоединением Донбасса, Запорожья и Херсона

Лидеры всех четырех присоединяемых территорий уже прибыли в Москву для подписания договора. Денис Пушилин, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо прилетели спецбортом. Глава ЛНР Леонид Пасечник добирался на машине. Фото: Кирилл СТРЕМОУСОВ/ТАСС

Но что это за территории? Чем богаты и кто на них живет? Смогут ли кормить сами себя или у нас появится дополнительная дотационная обуза? Об этом мы поговорили с публицистом Константином Двинским.

ЧЬЯ ЗЕМЛЯ

- Давайте сразу расставим все точки над «i». Так откуда есть пошла земля эта?

- Херсон с Запорожьем были основаны при Екатерине Великой. Донбасс - в 60-е годы XIX века британским промышленником Джоном Юзом. И все эти территории становились, развивались исключительно в рамках Российской империи. До этого они были полупустым Диким полем - пограничьем между Россией и Крымским ханством. Но и Крым Екатерина в итоге присоединила вместе с этими землями.

Встал вопрос заселения этих земель. Поскольку они были разорены бесконечными войнами, длившимися века, наверное, с XV. И пошло массовое переселение подданных Российской империи из центральных губерний. Местное население там еще оставалось, но совсем мало - несколько сотен тысяч. А несколько миллионов переселилось. Потому с этнической точки зрения люди, которые живут на этих территориях, абсолютно ничем от нас не отличаются.

Только цифры.

ПОРТЫ

- Если смотреть на карту будущей России, бросается в глаза, что Азовское море становится нашим внутренним.

- Да, вместе с двумя важными портами - Мариуполем и Бердянском. Причем Мариупольский имеет все возможности вести международную торговлю. Он почти не замерзает зимой в отличие от Ростовского. А вывоз зерна и зимой очень активен. Компании, экспортирующие зерно, вынуждены тащить его в Новороссийск и уже оттуда отправлять по морю. Это огромный крюк, издержки. А здесь все будет идти куда быстрее.

- Ну Мариуполь надо еще восстановить.

- А порт там практически не пострадал от боевых действий. Плюс там есть контейнерный терминал, который тоже удешевляет логистику. Везти фуру из Мариуполя в Москву дешевле, чем из того же Новороссийска.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЗДРАВНИЦА

- Чем еще интересно Азовское море?

- Развитием внутреннего туризма. У нас категорическая нехватка морских курортов. Есть Крым и Сочи, где все друг у друга на головах и зашкаливающие цены, есть Дагестан, который только-только начал туристически развиваться. Но этого для такой огромной холодной страны, как наша, мало.

- А на Азове прямо Дубай?

- Ну, не Дубай, конечно, но потенциал очень недооценен. При Украине - эта зона просто деградировала. Хотя все равно поток туда был - под Бердянск ехали украинцы, белорусы, немного наши. Все было дешево, хотя по цене было и качество. И вот если туда сейчас вложить деньги, построить отели, заняться пляжами, то это до двух миллионов туристов в сезон. Если, когда все уляжется, восстановят Мариупольский аэропорт, то и с логистикой проблем не будет.

СУХОПУТНАЯ ДОРОГА И ВОДА ДЛЯ КРЫМА

- Что еще я вижу на карте - сухопутная дорога в Крым из большой России.

- Да, мы получаем стратегический коридор в Крым. Конечно, после запуска Крымского моста острая проблема со снабжением там отпала. Построен и энергомост из Краснодарского края. Но теперь будет и альтернатива мосту - очень удешевляется логистика из Крыма до Центральной России. По маршруту через Запорожскую область, через Донецк пойдет большой поток транспорта - и пассажирского, и грузового.

- А Херсон - это еще и вода из Днепра, это Крымский канал.

- Да, это важный момент. Больше с водой у Крыма проблем не будет. Представляете, какой это стимул для развития там сельского хозяйства?

Карта присоединяемых территорий. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ФРУКТОВЫЙ РАЙ

- Кстати, о сельском хозяйстве. Херсон и Запорожье - это же золотая земля, дающая по 2 урожая в год.

- Не то чтобы они славились своим сельским хозяйством, но там всегда был мощный потенциал его развития. Земля, безусловно, плодородная, урожайность высокая. Но при Украине, кроме зерна и подсолнухов, там не развивали ничего, потому что их можно продать за границу и заработать, не то что на огурцах и помидорах.

Я сторонник того, что надо не вывозить ту же пшеницу и семечку, а перерабатывать и экспортировать уже готовую муку и масло. Посмотрите на Турцию - из нашей пшеницы чего только не делает и дальше продает по всему миру. Так что там надо строить заводы по переработке.

- А херсонские арбузы? А лучшая в мире мелитопольская черешня?

- Конечно! Еще и фрукты-овощи, с которыми у нас в несезон большие проблемы. Мы с марта по июнь завозим их из Турции, Египта, Израиля. Но если наладить систему хранения, то с получением новых территорий мы если и не обеспечим себя до конца, то прилично заместим южный импорт.

ЗАВОДЫ И ШАХТЫ

- С Приазовьем понятно. А что с Донбассом? Это же промышленная зона, которая давала четверть всех доходов Украины.

- 23% экспорта, если точно, обеспечивал именно Донбасс. А доля его в ВВП в 2013 году была 17%. То есть каждый шестой доллар, заработанный Украиной, тогда приходился на Донбасс.

- За счет угля?

- Вот по углю там как раз проблема - он добывается в шахтах, а это дорого. Пусть Донбасс сохранит свой статус региона шахтерской славы. Но это больше история.

- Тогда металлургия?

- Сегодня, понятно, там многие заводы остановлены. Металл Донбасса может быть востребован в первую очередь для восстановления самого Донбасса и для других территорий тоже. Думаю, эти потребности он сможет покрыть.

- А может, и на экспорт?

- Давайте честно, вряд ли кто-то сейчас будет открыто торговать с Донбассом. Может, донецкие и луганские металлурги смогут составить конкуренцию на нашем внутреннем рынке. Но у нас много и своих металлургических предприятий - Череповец, Челябинск, Липецк…

- А что тогда можно выделить в Донбассе сегодня?

- Научно-промышленный потенциал. Например, Ясиноватский машиностроительный завод выпускает уникальные горнопроходческие комбайны. Такие делают только три предприятия в мире: одно - в США, одно - в Германии, и вот - в Ясиноватой. Это очень крутой завод, со своей инженерной школой, технологиями. Эта продукция найдет свое применение и на внутреннем рынке, и на некоторых внешних - хоть в том же Иране.

ЗАРПЛАТЫ БУДУТ, КАК НА УРАЛЕ

- Давайте о людях поговорим. Нет опасений, что они сядут нам на шею, свесят ножки и будут жить на дотации из Москвы. Зачем работать-то?

- Ну, там все люди работящие, если их чем-то занять. У нас нахлебники если и имеются, то только потому, что работы нет. Надо просто перезапускать экономику этих регионов, тогда огромное число предприятий обретет новую жизнь. А значит, возродится сфера услуг, деньги начнут вертеться. Поверьте, рабочих мест там будет больше, чем работоспособных граждан.

- Может, и зарплаты высокие будут?

- По российским меркам - да. Конечно, не на уровне Москвы, но на уровне Урала - точно.

- То есть кормить их не надо будет?

- Если найдутся хорошие управленцы, то все будет отлично. Они способны сами себя содержать. Донбасс точно может быть регионом-донором, как он был в составе Украины.

ЗЕМЛИ ОСТАНУТСЯ НА ВЕКА

- Сможем ли мы переварить сразу четыре региона? И каково людям будет там жить?

- А посмотрите на Крым - сколько народа туда переехало. Население полуострова растет. Если бы там было плохо, никто бы туда не переселялся, не покупал бы там дома. Значит, там нормально. Да, были проблемы с банками, со связью, но это преодолимо.

- Каким способом «преодолимо»?

- Невозможно вечно дрожать под санкциями. Их либо отменяют, либо обходят, либо однажды переступают через свой страх. Те же банки уже не боятся заходить в подобные регионы - в ДНР работает Промсвязьбанк, Крымский банк РНКБ присоединился к ВТБ. Они же будут работать в Херсонской и Запорожской областях. Так же будет действовать система быстрых платежей.

Что касается мобильной связи, то в ДНР есть тот же «Феникс». Кстати, очень недорого его услуги стоили.

- Новыми санкциями нас обложат? Или уже нечем?

- Да не так много у них осталось. Могут последние банки от SWIFT отключить. Могут от нашего газа отказаться, но только себе хуже сделают. У них последний козырь - вводить вторичные санкции против компаний из Китая, Турции, Индии, которые работают с нашими. Вот это осложнит нашу торговлю.

Но мир уже не однополярный. Выход всегда можно найти.

- Оно того стоит?

- Те территории, которые мы сейчас присоединяем, останутся с нами на века. И очень скоро по историческим меркам уже мало кто будет вспоминать про санкции, будут помнить про великие свершения, которые пришлись на наше поколение.