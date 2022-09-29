В Крыму ограбили дом певца Данко

Мария Силуянова и певец Данко (настоящее имя - Александр Фадеев) Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певец Данко, который обычно фигурирует в светской хронике с громкими заявлениями, на этот раз, сам того не зная, попал в хронику криминальную. В его дом в Ялте, куда артист с женой и ребенком переехали два года назад, проникли неизвестные: теперь полиция расследует дело о краже со взломом.

При этом самого Данко (настоящее имя - Александр Фадеев. - Ред.) в момент ЧП дома не было - он колесит по гастролям с "Дискотекой девяностых". Внутри находились только жена Мария Силуянова с шестилетним сыном.

В дом с видом на море семья переехала два года назад.

- Все случилось утром, пока я крепко спала, - рассказала Мария KP.RU. - Дело в том, что у нас идет стройка - достраивается нижний этаж. И я привыкла, что с самого утра рабочие уже на месте. Сегодня я вышла из дома, смотрю - ворота открыты. Подумала, наверное, строители куда-то отошли ненадолго. А их, оказывается, еще не было - приехали только через час.

Но кто же тогда открыл ворота? Вместе с рабочими хозяйка осмотрела участок и не досчиталась раскладной лестницы, а также детского велосипеда.

- Да этот ущерб мне совсем не важен, - отмахнулась жена Данко. - Куда страшнее другое: пока мы с ребенком спали, неизвестный или неизвестные проникли на участок. Скорее всего, налетчика что-то спугнуло, и он сбежал, не потрудившись закрыть ворота. А если бы он полез в дом?..

Этой ночью свет в доме решили не гасить.

Силуянова немедля вызвала полицию: составили протокол, сняли отпечатки пальцев, изъяли записи с ближайших камер наблюдения.

- Но спокойнее мне от этого не стало: ночевать в доме одной с ребенком по-прежнему страшно. Установить охранную систему быстро не получилось, поэтому я позвонила в питомник, откуда уже вечером мне привезли двух сторожевых собак. Так что сегодня мы под охраной, но свет я доме я все-таки не выключаю, - поделилась Мария Силуянова.