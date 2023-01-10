Викторию Боню в тяжелом состоянии эвакуировали во время восхождения на гору в Чили

Виктория Боня прервала восхождение из-за проблем со здоровьем. Фото: соцсети.

Виктория Боня покоряет очередную гору: 43-летняя телеведущая отправилась в Южную Америку, чтобы забраться на самый высокий вулкан планеты Охос дель Саладо. Пик высотой 6893 метров расположен на границе между Аргентиной и Чили.

Виктория начала экспедицию полной надежд. В прошлом году она уже совершила восхождение на гору Манаслу в Непале, так что альпинистский опыт у нее уже имелся. Однако уже на высоте 3500 Боню накрыла горная болезнь. Телеведущей стало трудно дышать, у нее сильно ослабел пульс и начались головные боли. Виктория терпела несколько дней, но в итоге не смогла начать восхождение вместе с экспедицией. Ее отвезли обратно в базовый лагерь, чтобы нормализовать давление и пульс.

Выйдя на связь в соцсетях, модель пожаловалась на сильные головные боли. По ее словам, голова болела так, что не помогали никакие обезболивающие препараты.

- Пульс 50, у меня такого никогда не было. Долгая адаптация к высоте. Очень нехорошо себя чувствую. Думаю, ну зачем ты поперлась в горы? – посетовала Боня.

Телеведущую накрыла горная болезнь. Фото: соцсети.

В доказательство своих слов телеведущая показала поклонникам снимок своего опухшего лица. Фотография шокировала подписчиков Бони. Многие недоумевают – зачем так истязать себя, если плохо переносишь горную болезнь? Поклонники попросили Викторию прервать восхождение и спуститься вниз. Однако телеведущая твердо намерена продолжить экспедицию, как только ей станет лучше.

Ранее, отвечая на вопросы подписчиков, Боня рассказала, сколько она заплатила за поездку в Чили. Телеведущая отдала 5 тысяч евро только за само восхождение. Столько же она выложила за снаряжение, и еще 5 тысяч евро – за билеты до Чили и обратно. Итого поездка в общей сложности обошлась Виктории в 2,5 миллиона рублей.

Телеведущая показала поклонникам снимок своего опухшего лица. Фото: соцсети.

Впрочем, это не самая дорогая экспедиция Бони. Прошлогоднее восхождение на гору Манаслу обошлось Виктории в 50 тысяч евро. В экспедицию Боня отправилась под руководством известного альпиниста Нирмала Пурджа. Бывший непальский спецназовец совершил свое первое восхождение в 2012 году. Спустя восемь лет он поставил рекорд, покорив все существующие 14 вершин высотой более 8000 метров всего за полгода. Возможно, такая высокая цена объясняется участием в восхождении звезды альпинизма. При этом за экспедицию платила не сама Виктория, а ее возлюбленный. Модель призналась, что это был его подарок ей.

Правда, поездка в Гималаи закончилась совсем не так, как планировала Боня. Из-за схода лавин восхождение пришлось прервать, и до вершины Боня так и не добралась.