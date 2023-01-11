45-летняя Анфиса Чехова похвасталась пышным бюстом в бикини

Анфиса Чехова. Фото: соцсети.

Анфиса Чехова проводит новогодние каникулы на курорте в Мексике. Впервые за несколько лет телеведущая призналась, что отдыхает не одна. 45-летняя звезда экрана рассекретила своего любимого мужчину, выложив в соцсетях нежное видео с ним, снятое на пляже.

Раззадорив своих подписчиков, Анфиса решила похвастаться не только бойфрендом, но и стройной фигурой. Чехова сфотографировалась на фоне моря, продемонстрировав пышный бюст и тонкую талию в ярко-синем бикини. Купальник выгодно подчеркнул ее аппетитные формы.

«Ждали? Не могу обмануть ваши ожидания. Кроме фото в купальниках ничего не снимала. Зачем тратить время на скучные снимки, в которых даже обсудить нечего», - пошутила Анфиса.

Чехова сфотографировалась на фоне моря, продемонстрировав пышный бюст и тонкую талию в ярко-синем бикини. Фото: соцсети.

Хотя телеведущая и показала, что отдыхает с возлюбленным, рассказывать о нем она не спешит. Анфиса опубликовала короткий видеоролик, в котором показала, как некий мужчина гладит ее рукой по щеке. Затем избранник звезды берет ее за руку и ведет по морскому побережью. Лицо и фигуру возлюбленного Чехова так и не показала – в кадре видна лишь его рука. Телеведущая дала понять, что не собирается демонстрировать своего мужчину, как и детали их отношений.

«Все, что нужно знать о моем отдыхе в Мексике. Счастье любит тишину? Нет. Счастье любит, когда его принимают так близко к сердцу, что нет времени и желания отвлекаться на демонстрацию его своим подписчикам», - написала Анфиса.

Подписчики давно подозревали, что у телеведущей есть состоятельный бойфренд, который оплачивает все ее заграничные вояжи. Еще до Нового года поклонники предположили, что на Багамах Чехова отдыхает с любимым мужчиной. На это намекал ее пост о том, что день рождения она встречает в любви.

Подписчики Чеховой заметили, как она преобразилась за последний год. Многие списали это на то, что Анфиса сильно похудела. Но оказалось, что дело еще и в любви. Телеведущая так и сияет и выглядит гораздо моложе своего возраста по паспорту.

Ранее Чехова рассказала, что отказалась всего от одного продукта и похудела на 30 килограммов. Чтобы обрести стройность, она навсегда запретила себе сахар. Телеведущая уверена, что этот продукт оказывает разрушительное воздействие на организм, и называет его разрешенным наркотиком.

«Сахар - это разрешенный наркотик, причем кокаиновой группы, который повышает эндорфины, вызывает эйфорию, сильное привыкание и вместе с этим разрушает наш иммунитет, - написала как-то Анфиса в соцсетях. - Приводит к ожирению, сахарному диабету, вымывает кальций из костей. После того, как я отказалась от сахара, моя жизнь в корне изменилась! Даже мышление, даже сознание! Сахар - самое шикарное питание для паразитов, живущих в нашем организме».