«Праздники провела с любимым»: Мирослава Карпович нашла нового мужчину после предательства Прилучного

Мирослава Карпович. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мирослава Карпович два года была в отношениях с Павлом Прилучными. После развода с Агатой Муцениеце актер нашел утешение в объятиях звезды «Папиных дочек». Поклонники решили, что именно Карпович увела Прилучного у жены и стала причиной распада семьи. Ни Павел, ни Мирослава эти слухи не комментировали. При этом артисты ездили вместе в романтические путешествия и поселились под одной крышей. Все были уверены, что Прилучный рано или поздно сделает Мирославе предложение. Но звезда «Мажора» женился совсем на другой женщине. 25 августа он сыграл пышную свадьбу с коллегой по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян.

Поклонники искренне жалели Мирославу и считали, что она не скоро придет в себя от такого подлого предательства. Но, как выяснилось, актриса быстро утешилась после расставания с Прилучным и тоже нашла свое счастье. В интервью «КП» Мирослава призналась, что встретила Новый год с любимым мужчиной. По ее словам, новый бойфренд не имеет никакого отношения к миру кино.

- Праздники провела с любимым (он не артист) и его семьей. Моя мама и младшая сестра Кристина с женихом отмечали в Таиланде, младший брат Андрюшка — с большой компанией друзей. Мы были рады, что каждый придумал себе праздник по своему желанию, но все были на видеосвязи, - рассказала Мирослава «Комсомолке» во время гастролей в Воронеже.

Личность своего мужчины Мирослава не афиширует. Вероятно, после громкого скандала с Прилучным 36-летняя актриса благоразумно решила, что счастье любит тишину. Карпович не появляется со своим избранником на публике и не светит его в соцсетях.

Павел и Мирослава скрывали свои отношения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Осенью Павел Прилучный впервые прокомментировал свои отношения с Карпович. Актер признался, что звезда «Папиных дочек» помогла ему справиться с депрессией после развода. При этом Павел подчеркнул, что никогда не относился к Мирославе, как к любимой женщине.

- Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой. Это СМИ писали. Мира - замечательный человек, она потрясающая девчонка. Я ее знаю очень давно, она мне очень помогла в свое время. На тот момент мы были нужны друг другу. Но мы никогда не говорили и нигде не выставляли, что мы парень с девушкой. СМИ это решили разбомбить. Мне так жалко девчонку, потому что она столько натерпелась, столько говна писали, - рассказал Прилучный в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец.

Павел признался, что после развода с Агатой чувствовал себя просто ужасно. И именно Мирослава помогла ему преодолеть это состояние.

- Это были три года ада, я поседел. У меня был сердечный приступ, да много, что было за то время. И если бы не Мирослава Карпович - я бы не вытянул, - заявил артист.