Генерал мороз или климатическое оружие: Почему 2023-й год в России начался с аномальных морозов, а в Европе с рекордной жары

Новый 2023 год в России начался с сильных морозов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

2023-й год начался с впечатляющих погодных аномалий во всем мире. В Москве и других регионах Европейской части России рекордные оттепели (в столице +6 градусов, а в Калининграде даже +17!) сменились ледяными дождями и лютыми морозами.

США сначала завалило снегом, а потом залило мощными штормами и ливнями. В Европе же - невероятное для зимних месяцев тепло, в Испании на Рождество вновь открыли пляжный сезон!

Но почему аномалии такие несправедливые? Если глобальное потепление - так оно же для всех, разве нет? Но попробуйте рассказать это жителям Якутии, где сейчас трещит 60-градусная стужа!

Климатологи объясняют: все дело в «неправильных» антициклонах, сбившихся с пути циклонах и слишком тёплой Атлантике.

СТУЖА - ОТ МОСКВЫ ДО ЯКУТИИ

В Москве суровые морозы только что отступили - а на огромных территориях нашей страны, наоборот, усилились. В Пермском крае и Башкирии по ночам -37, в Нижегородской и Кировской областях -36, в Татарстане до -41. Погода 18 - 20 градусов холоднее климатической нормы!

Но это ещё цветочки. В Ямало-Ненецком автономном округе -49 градусов! На Таймыре -51. В Эвенкии пугают 55-градусной стужей.

В Якутии мороз достиг фантастической силы. В Оймяконе, на «полюсе холода», -59,3 градуса. В селе Оленёк -60,3 - это новый студёный рекорд для 10 января, прежний держался с 1939 года. А в селе Жилинда аж -61,9 градуса. В Москве и в -20 неуютно, машины не заводятся, катки закрывают. А тут - втрое холоднее!

Утренний мороз в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОЛЬСКИЙ АНТИЦИКЛОН ПРИКИНУЛСЯ СИБИРСКИМ

- Морозы в Москве и Якутии не связаны между собой. У нас в них виноват один антициклон, там другой. Причём наш зародился не над Сибирью, а над Скандинавией и Кольским полуостровом. Туда проник приполярные холод с ледяной шапки у Северного полюса. Потом он расширился, центр его оказался над Архангельской областью, сейчас Казанью. Антициклон медленно смещается на восток, к Уралу. А вместе с ним и морозы, - рассказала «КП» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - А в Сибири вместо обычного для зимы гигантского антициклона образовалась серия циклонов. А то, что осталось от сибирского антициклона, - это лишь северо-восток Якутии. Там аномальные морозы. А в других частях Сибири едва ли не оттепель. Вот такая неправильная расстановка сил! Кольский антициклон пытается прикинуться сибирским.

ПЛЯЖ - ОТ ИСПАНИИ ДО ГЕРМАНИИ

В Европе - тоже рекорды и аномалии, но с обратным знаком. На севере Испании, в Бильбао, +25 градусов - даже для южной солнечной страны экстраординарное явление, новый рекорд. В Германии, Франции, Польше почти +20, в Праге +18.

Небывало тёплое начало января в том числе и на севере континента, в Дании -там +13 градусов. В Альпах горнолыжные курорты страдают без снега - на трассах вместо него зеленеет трава!

То есть вся Европа, от Испании до Скандинавии, загорает и греется, как летом. А почти вся Россия, от Москвы до Якутии, мёрзнет. Где справедливость?

Пара отдыхает на скамейке в теплый январский день в испанской Малаге. Фото: REUTERS

Метеорологи, разумеется, оперируют другими категориями. Но признают: ситуация в атмосфере над Евразией и правда странная.

- Зона высокого атмосферного давления над Средиземным морем и система атлантических циклонов создали мощный юго-западный поток горячего воздуха - из Африки в Европу, - объясняют во Всемирной метеорологической организации ООН. - Дополнительный прогрев воздуха над Европой обеспечивает аномально тёплый Атлантический океан: температура воды в восточной части Северной Атлантики сейчас на 1 - 2 градуса выше нормы, а у берегов Испании и Португалии аномалия ещё сильнее. Эти факторы и привели к рекордным температурам в Европе.

- Циклоны над Европой перемещались по более южным траекториям, чем обычно. В итоге почти весь континент оказался в их тёплых секторах - вот вам и пляжная погода в январе, - добавляет Татьяна Позднякова.

В общем, и здесь, и там все дело в «неправильных» атмосферных процессах. У нас не в том месте антициклон. У них циклоны сбились с пути.

В 1984 году в Сараево прошла Зимняя олимпиада. В наши дни на местных склонах снега не видно вовсе. Фото: REUTERS

МОЖЕТ ЛИ ЭТО БЫТЬ КЛИМАТИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ?

Погодные контрасты в очередной раз подогрели разговоры о климатическом оружии. Но - нет. Масштабы процессов таковы, что человеку они не по зубам.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, когда слышит о климатическом оружии, не устаёт повторять: даже с одним циклоном нам не справиться. Чтобы изменить траекторию циклона, нужно обладать колоссальной энергией, как 15-18 бомб, сброшенных на Хиросиму. А в нынешних аномалиях виноваты сложнейшие системы циклонов и антициклонов над несколькими континентам и двумя океанами.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Самый жаркий год

Метеорологи не только фиксируют аномалии, но и подводят климатические итоги 2022 года.

В Великобритании, Франции, Испании, Италии, Швейцарии, Ирландии и Нидерландах минувший год стал самым жарким в истории наблюдений за погодой (а ведутся они в большинстве стран Европы 150 лет). На российской станции «Восток» в Антарктиде зафиксирована самая высокая среднегодовая температура за 65 лет, с момента основания полярной станции, -17,7 градуса.

В России и Германии ушедший год - на втором месте по теплу. Не рекордсмен, но тоже в лидерах. У нас самым жарким в истории остаётся 2020 год, напоминают в Гидрометцентре России.Что интересно, самые мощные аномалии наблюдались на Урале и в Сибири, в том числе в Якутии, где средняя температура за год на 3 - 5 градусов зашкалила за климатические нормы. И именно там сейчас лютуют морозы, как будто восстанавливая баланс!

Вообще же на планете Земля 2022 год занял 5 место среди самых тёплых - после 2016, 2020, 2019 и 2017 годов, как подсчитали эксперты Службы по контролю за изменениями климата ЕС.