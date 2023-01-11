МЧС России из-за морозов открыли пункты обогрева с полевыми кухнями в нескольких регионах

Работа полевой кухни МЧС России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщила в среду, 11 января, в 5.33 мск дежурная по пресс-службе Оксана (свою фамилию она не назвала - поскромничала), в связи с сильными морозами в ряде регионов страны силы МЧС России приведены в режим повышенной готовности.

«Спасатели готовы к оказанию помощи водителям и пассажирам транспортных средств, попавшим в сложную ситуацию», - говорится в оперативной сводке.

В частности, специалисты территориальных подразделений чрезвычайного ведомства заблаговременно развернули и проинспектировали мобильные и подвижные пункты обогрева на наиболее сложных участках дорог.

А ещё они «оценили готовность техники к применению по назначению, укомплектованность ее аварийно-спасательным инструментом», - передаёт Оксана.

Главная особенность мобильных пунктов обогрева - их быстрая доставка в любую точку на федеральной трассе, плюс - практически, мгновенное и развертывание.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Работа такого пункта уже оперативно организована на трассе Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь в Мантуровском районе у населенного пункта Мослово (234-й километр трассы). Он представляет собой специально оборудованную палатку, где есть всё необходимое - возможность согреться, отдохнуть, выпить горячий чай и зарядить мобильный телефон.

Пункт обогрева оснащен электробензогенератором, электроприборами и емкостями с питьевой водой. Кроме того - имеется аптечка со средствами оказания первой помощи.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Мобильный пункт обогрева развернут в Вязниковском районе на 302-м км федеральной трассы М-7 «Волга».

Этот мобпункт включает в себя высокопроходимый пожарный автомобиль на базе КАМАЗ, снегоход и сани-волокуши, а также палатку с необходимым оборудованием, где автовладельцы, оказавшиеся в заторе или ином дорожном происшествии, могут согреться, выпить горячий чай, отдохнуть и получить необходимую помощь.

Всего во Владимирской области находятся 5 мобильных пунктов обогрева, готовых к работе в сложных погодных условиях.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

На опасных участках дорог федерального значения М-2 «Крым», М-4 «Дон» и трассе «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» организована работа 3-х подвижных пунктов обогрева.

Все пункты также укомплектованы спасательным оборудованием, полевыми кухнями, дизельными обогревателями, теплыми вещами и другими необходимыми средствами. «Мобильные пункты обогрева функционируют в круглосуточном режиме».

МЧС России напоминает - при возникновении происшествий незамедлительно звоните на Единый номер спасателей и пожарных 01 или 101.

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Уважаемая Оксана! «Комсомольская Правда» благодарит вас за оперативную информацию и желает дальнейших успехов в работе.