Зверские призывы под шампанское. Украинские "беженцы" устроили кутеж в Куршевеле и вызвали гнев

Украинцы устроили пир на горнолыжном курорте в Куршевеле.

Наверное, многие согласятся со мной, что Ксению Собчак трудно удивить гулянками. Опыт и мастерство многолетней ведущей различных корпоративов и тусовок, как говорится, не пропьешь. Но украинским "беженцам" удалось это сделать в наступившем 2023-м. В ее Телеграм-канале появились фото и видео украинской молодежи, гуляющей на модном курорте Куршевель.

- Сегодня днём, около трёх часов дня. Куршавель (особенности орфографии К.Собчак – прим. авт.), роскошный ресторан Багатель, большой стол людей, говорящих по-украински. И вынос 6 бутылок Кристалла с украинским флагом под песенку про "***** их" (жестокий призыв к убийству - прим.авт), - написала она в своем ТГ-канале. - Вчера еще по z-каналам постили подобные кадры, но думала, что это очередной вброс, не поверила. А нет. Сегодня сама убедилась. И ****** (удивилась – литературный синоним употребленного Собчак глагола – прим. авт.) от этой картины "праздника" на самом дорогом курорте. Спросила даже у официанта, сколько стоит организовать такой вот вынос с флагом. Сказали, 20 тысяч евро.

Дорогое шампанское вынесли под музыку да с украинским флагом.

- Не знаю, что это за украинцы, может их или их девушек в роскошных шубах кто-то опознает? Многие из них - призывного возраста, - заявила она в своем посте дальше. - Кажется, им и украинским властям есть о чём поговорить.

А что это так взволновало "Кровавую барыню"? "Им и украинским властям есть о чем поговорить". О чем поговорить иноагенту Максиму Галкину и остальным обласканным в России "бегункам", льющим "помои" на страну, с российскими властями, почему-то ее не озадачивает.

Ах, да: как призналась Ксения, "я сочувствую и своему и украинскому народу, помогаю многим отдельным людям по ту и эту сторону границы, но не могу понять тех, кто очевидно делает карьеру и улучшает жизнь с помощью всеобщего ****** (окончательное и не оставляющее никаких иных вариантов катастрофическое для какой-то стороны, если не для всех, решение вопроса – еще один литературный эквивалент употребленного Собчак термина из области обсценной лексики – прим. авт). А своему – это который в израильском паспорте обозначен? И не является ли помощь кому-то на той стороне уголовно наказуемым деянием, что тоже интересно, если эти люди, например, ВСУшники или иные укронацисты?

Впрочем, сейчас речь не об этом. Госпожа Собчак удивляется: "Интересно, конечно, что празднуют эти патриоты. Тем более, когда их соотечественники терпят тяжелейшие условия и сидят без света и тепла". Но ведь и она сама, и подобные ей все прошлые годы спокойно гуляли не только в Куршевелях и в других модных местах, поражая местное население дикостью нравов и размахом на обычную страну средних размеров. И их совершенно не беспокоило, как жили остальные граждане России, как сводили концы с концами, выживали и боролись за себя и детей в те же "святые 90-е". И, по большому счету, нынешняя гулянка украинских "патриотов" на модном курорте ничем не отличается по персонам с точки зрения человеческой морали участников от прежних российских загулов. В конце концов, такое "откашивание" от мобилизации богатых украинцев нам с нашей стороны можно только приветствовать, хотя понятно, что люди эти – сами по себе гниль, и те же украинцы в окопах, хоть они и враги, как люди, гораздо более цельные и больше достойны уважения, чем эта курортная тусовочная падаль, своим образом жизни выступающая против тезисов украинских пропагандистов о "единой Украине". Как, кстати, и та самая мадам офицер пресс-службы Погранслужбы Украины с характерными губами и специфической задницей, что совсем недавно запостила свою фотосессию из Парижа в микроплатьице и признавалась в любви к наступившему году.

Во всей этой истории самое интересное в другом. Что, кстати, отметила и сама Собчак.

- Моя знакомая, русская сотрудница Hermes в Монако убеждала меня, в этом году за сумками "биркин" (одни из самых дорогих в мире) часто заходят новые клиенты с украинскими фамилиями, сообщила она и заключила. - Тогда я не поверила, а теперь вот такое.

А зря не поверила, Ксения. И сумки "Биркин", и модные супердорогие курорты, и авто класса "люкс", а то и элитные – "Порше", "Майбах", Ламборджини", Феррари", не говоря об обычных "БМВ", "Мерседес", "Ягуар", которыми украинские "беженцы" заставили многие улицы европейских городов на социальных парковках и возле центров оформления и выдачи социальной помощи, и многие другие атрибуты шикарной жизни. Многое из этого, кстати, появилось после кражи и реализации военной и гуманитарной помощи Запада Украине. Присланную Киеву зимнюю униформа из Швеции еще не успели распаковать, а она уже появилась в продаже. А у кого-то после этого появился и "БМВ". Но пока за эту помощь приходится из своего кармана выросшими издержками платить обычным европейским налогоплательщикам. Которые пищат, плачут, которым приходится закрывать свой бизнес из-за возросших платежей, в том числе, и из-за помощи Украине. Терпите, убогие. А Кулебы, Зеленские, Резниковы, Арестовичи, Подоляки и иже с ними все просят у Европы денег. Попросил – это уже как вторая фамилия у представителей украинских властей.

А украинцы в это время в Куршевеле, вероятно, поднимут тост за помощь европейцев. Того самого элитного шампанского и под "патриотическую песенку". А, может, и не поднимут.