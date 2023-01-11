Технологии, которые предсказывают погоду: Школьники проходят новый «Урок цифры»

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Тема урока этого года — «Технологии, которые предсказывают погоду». Школьники познакомятся с IT-профессиями в метеорологии, узнают, как происходят процесс измерения, анализ и прогнозирование атмосферных явлений с помощью технологий.

Организаторами акции выступают АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями.

«Яндекс Погода ежеминутно просчитывает прогноз на основе анализа больших данных и искусственного интеллекта, а специалисты сервиса работают над улучшением точности прогноза. Мы знакомим детей с их рабочим процессом и наглядно рассказываем о современных технологиях и профессиях, — отметил директор по развитию образования Яндекса Сергей Бражник. — Наши эксперты стараются отказаться от сухой теории в пользу разбора реальных задач в игровой форме. Мы хотим показать, что каждая специальность важна и увлекательна по-своему».

«Развитие кадрового потенциала в сфере информационных технологий сегодня играет ведущую роль в процессах цифровой трансформации государства. Для обеспечения подготовки специалистов ИТ-отрасли важно уже со школьной скамьи знакомить детей с профориентационными проектами в области технического творчества. Новый «Урок цифры» по технологиям, которые предсказывают погоду, покажет ребятам увлекательный мир сервиса Яндекс Погода, который уже завоевал доверие пользователей. На уроке школьники узнают, как происходит обработка метеорологических данных и формируется прогноз погоды, а обучение в игровой форме поможет им закрепить приобретенные навыки», — сказала директор Департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

«В России живет сотни тысяч талантливых любознательных ребят, которые интересуются технологиями, машинным обучением и даже создают свои ИИ-решения – это подтверждается большим количеством государственных и частных инициатив, конкурсов и олимпиад в области ИТ. Не для кого не секрет, что искусственный интеллект давно и прочно вошел в нашу повседневную действительность, поэтому крайне важно стимулировать интерес подрастающего поколения к технологиям, которые со временем могут перерасти в дело всей жизни. Новый «Урок цифры» от Яндекса получился действительно интересным и не только помогает с легкостью делать первые шаги в ИТ, но и расширить свои компетенции школьникам более взрослого возраста», — комментирует Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».

На «Уроке цифры» детям объяснят, чем занимаются метеоролог, инженер данных, аналитик данных, специалист по вычислительной математике, специалист по машинному обучению и менеджер проекта. Ученикам расскажут, для чего нужны метеорадары и метеозонды, что делать с погрешностями в вычислениях, как происходит просеивание данных и как в этом помогает искусственный интеллект.

Все материалы будут доступны на сайте.

Приступить к занятию можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями. Прохождение урока занимает от 10 до 30 минут и органично впишется в школьную программу по информатике, географии, природоведению или математике. Задания делятся на три уровня сложности в зависимости от возраста школьников: для младших, средних и старших классов.

«Урок цифры» проводится в России с 2018 года. В рамках проекта ведущие IT-компании разрабатывают уроки, доступные как школам, так и родителям с детьми для самостоятельного изучения. Занятия помогают школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием.

Справка

Проект «Урок цифры» реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Занятия на тематических тренажерах проекта проводятся в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп: учащихся младшей, средней и старшей школы. Методические материалы уроков остаются в доступе на сайте проекта и охватывают широкий круг тематик: алгоритмы, кодирование, командная разработка, безопасность в Интернете, управление проектами, искусственный интеллект, машинное обучение, персональные помощники, сети и облачные технологии, большие данные, беспилотный транспорт, нейросети и коммуникации, приватность в цифровом мире.

Инициаторы «Урока цифры» — Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием. Партнёрами проекта в 2022/23 учебном году выступают «Лаборатория Касперского», Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», фирма «1С», компании Яндекс, VK, Росатом.