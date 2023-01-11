Факельные шествия и реабилитация диктаторов прошлого: как Европа заново привыкает к фашизму

Итальянские неофашисты общественного центра «Дом Паунда» прошли маршем с факелами по улицам столицы, отдавая «римское приветствие» встречающимся на пути жителям города. Фото: СОЦСЕТИ

В декабре прошлого года впервые в истории ООН против документа, осуждающего нацизм, проголосовал весь Евросоюз, включая бывших членов «Оси». «На самом деле вы показали свою истинную сущность и господствующие воззрения в правящих элитах», – выразил тогда своё негодование заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин. Что же творится внутри этих стран и действительно ли теперь они симпатизируют идеям Третьего рейха? Все больше фактов свидетельствуют, что это так.

Италия: марш последователей Муссолини

Итальянские неофашисты общественного центра «Дом Паунда» прошли маршем с факелами по улицам столицы, отдавая «римское приветствие» встречающимся на пути жителям города. В этой демонстрации также приняли участие несколько французских радикалов – последователей Муссолини, пишет Liberation.

Сотни активистов прошли к зданию бывшей штаб-квартиры Итальянского социального движения – неофашистской партии, прекратившей своё существование ещё в 1995 году, но впоследствии трансформировавшейся в самостоятельные праворадикальные объединения. Присутствующие решили почтить память единомышленников, погибших 45 лет назад в результате столкновения с полицией на улице Акка Ларентия.

Демонстранты выстроились перед входом в здание, «украсив» его кельтскими крестами. Затем они скандировали «я здесь» («presente» по-итальянски) и «за всех павших товарищей» («per tutti i camerati caduti»).

Австрия: ультраправые лидируют в опросах

Спорные антиковидные ограничения, инфляция и энергетический кризис всё больше увеличивают число австрийцев, недовольных проводимой политикой в стране. Одновременно с этим, как подчёркивает Financial Times, в Австрии набирает обороты ультраправая «Партия свободы», которой по результатам опросов удалось утроить свой электорат лишь за полтора года.

«Австрийская партия свободы» была создана в 1949 году «бывшими нацистами для бывших нацистов», а в настоящее время она занимает чуть менее одной пятой мест в парламенте страны. Партию относят к евронационалистическим, одним из её идеологических положений является серьёзное ужесточение контроля над иммиграцией.

Опрос 2022 года показал, что две трети австрийцев не удовлетворены политической системой своей страны. «У многих избирателей сейчас очень, очень плохое настроение», – заявил Маркус Хау, руководитель отдела исследования политических рисков консалтинговой компании VE Insight. «Ситуация созрела до того, что националисты могут воспользоваться ею».

Испания: культурное наследие Франко

Депутаты испанской ультраправой партии «Голос» призвали правительство страны не уничтожать кресты и мемориальные доски времён франкизма. Напротив, парламентарии предложили внести их в список объектов культурного наследия.

Как отмечает elDiario, лишь в Кастилии и Леоне ультраправые представили список из 160 «нуждающихся в защите» исторических объектов эпохи диктатуры Франко. В основном речь идёт о монолитных крестах, эпиграфических орнаментах и мемориальных досках. По заявлению членов «Голоса», документальное значение этих объектов в разы важнее, чем их связь с каудильо Националистической Испании.