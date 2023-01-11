Григорий Лепс стал самым дорогим отечественным исполнителем с гонораром в 9 млн рублей

Певец Григорий Лепс. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За прошедший турбулентный год российский шоу-бизнес изрядно поредел: одни артисты уехали из страны, другие стали нерукопожатны, третьи, как, например, Анжелика Варум, ушли в тень и почти не появляются на концертах и светских вечеринках.

Эта перетасовка многим подарила шанс укрепить свои позиции. Так, например, Григорий Лепс, несмотря на потрясения в личной жизни - развод и скандальную драку в баре, ставшую достоянием публики, стал еще популярнее. В Новый год артист выступал в ресторане на Рублевке, где столики в вип-зоне продавались по 900 тысяч рублей. А Старый Новый год певец встретит в Дубае, и все билеты уже распроданы.

- Лепс сейчас №1 в шоу-бизнесе, и у него почти всегда полный солд-аут, - поделился с KP.RU сотрудник компании, организующей частные мероприятия с артистами. - Скандалы пошли певцу только на пользу, лишний раз подтвердив его образ нормального русского мужика, который может и кулаками помахать в запале, и разрулить потом этот конфликт так, что ни у кого не останется претензий. Тем более, сам Григорий Викторович на концертах откровенен со зрителями: да, мол, буян, не без греха. Это нравится, это подкупает. Люди видят в нем обычного человека, а не далекую звезду-недотрогу с безупречным имиджем, придуманным пиарщиками и стилистами. И за это зрители готовы платить.

По данным нашего собеседника, Григорий Лепс за прошлый год стал самой дорогой отечественной звездой на корпоратив с гонораром в 120 тысяч евро. Раньше таким прайсом мог похвастаться разве что отбывший из России Максим Галкин. А вот Земфира, которая теперь обосновалась в Европе, получала и того больше - по 200 тысяч евро за вечеринку. Впрочем, ее заказывали далеко не так часто, как исполнителя "рюмки водки".

А вот как, по информации нашего источника, выглядит рейтинг гонораров на начало 2023 года:

ТОП САМЫХ ДОРОГИХ АРТИСТОВ НА КОРПОРАТИВЫ В 2023 ГОДУ

1. Григорий Лепс: 120 тысяч евро (или 8,9 млн рублей по текущему курсу)

2. Стас Михайлов, Гарик Сукачев, Ирина Аллегрова: 100 тысяч евро (7,5 млн руб)

3. Филипп Киркоров: 90 тысяч евро (6,7 млн руб)

4. Николай Басков, Юрий Антонов, Жанна Агузарова: 80 тысяч евро (6 млн руб)

5. "Чайф": 60 тысяч евро (4,5 млн руб)