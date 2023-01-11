Американские покупатели в ужасе от «яйцефляции»: яичница на завтрак становится роскошью

Американцы пожаловались на нехватку яиц в США Фото: Shutterstock

С полок американских магазинов пропали куриные яйца — число таких жалоб растет с каждым днем. Проблема кроется в крупнейшей за последние годы вспышке птичьего гриппа.

Штамм птичьего гриппа H5N1, активно распространяющийся сейчас по планете, характеризуется высокой летальностью и способностью заражения.

- На данный момент ситуация беспрецедентная из-за количества случаев заражения домашней птицы, а также из-за инфекций, которые мы также наблюдали у диких птиц, особенно у морских, - отмечает заведующий кафедрой вирусологии Эдинбургского университета Пол Дигард. - Еще одно изменение заключается в том, что обычно в Северной Европе и Великобритании вспышки высокопатогенного птичьего гриппа возникали зимой, но исчезали летом. Прошлым летом он так и не исчез полностью, а лишь стих. Таким образом, вирус изменил свое поведение.

В США к дефициту яиц, яичного белка и мяса птицы привело уничтожение популяции кур-несушек на частных фермах. Под нож попали десятки миллионов куриц. Владельцы таким образом пытаются предотвратить распространение птичьего гриппа, но пока эти меры не увенчались успехом.

Пользователи соцсетей жалуются, что в отдельных магазинах сети Costco и Walmart люди скупают яйца, как в 2020 году туалетную бумагу.

«Никогда в нашей жизни в стране не заканчивались яйца. Яйцефляция благодаря безответственному печатанию денег Байденом», - пишут пользователи.

Фото: twitter.com

«Это Costco, где полностью распроданы яйца. 2020 год был год туалетной бумаги.

2023 год будет годом погони за яйцами», - отмечает другой пользователь Твиттера.

Фото: twitter.com

«Хммм.. всё, что я знаю, это то, что я ем яйца каждый день, а полки пусты… что-то вызывает этот дефицит», - отмечает еще один пользователь.

Фото: twitter.com

А вот в Новой Зеландии дефицит яиц возник по другой причине. Там с начала 2023 года запретили аккумуляторные клетки для кур-несушек. Над законом работали десять лет, поскольку считалось, что такие клетки вредны для здоровья птиц, которые не могут вести себя естественно из-за стесненных условий и поэтому подвержены инфекциям и болезням. Большая часть Европы, а также Мексика, Израиль и Канада запретили их использование в 2012 году. В августе о поэтапном отказе от клеток к 2036 году объявила Австралия.

Новый закон привел к тому, что уже вторую неделю во многих магазинах Новой Зеландии пустуют полки с яйцами. Производители говорят, что им пока что не хватает сотен тысяч птиц для того, чтобы удовлетворить рыночный спрос, решение проблемы может растянуться на месяцы.

Защитники животных в свою очередь добавляют жару. Они не только выступают против альтернативы аккумуляторным клеткам, считая, что новые клетки также ужасны, но и призывают жителей страны просто-напросто не замечать дефицит яиц. В связи с этим некоторые новозеландцы задумались о разведении кур в частных домах, дабы самостоятельно справиться с проблемой.