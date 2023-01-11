Страшное в атмосфере: над головами россиян завис магнитный крюк

Cейчас – максимум солнечной активности, и Солнце почти ежедневно выделывает коленца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В первый рабочий день, 9 января, Солнце тоже решило поработать. На нем случилась мощная вспышка. Дело, конечно, выдающееся, но не сильно: сейчас – максимум солнечной активности, и Солнце почти ежедневно выделывает коленца. Максимум, к слову, выдался невероятно злым, и ученые даже не знают, что Солнце отчебучит завтра. Предполагалось, что максимум, напротив, будет вялым и пика активности светило достигнет к 2025 году. Теперь уже и прогнозов не строят, плохо понимают, что происходит. Вот и от этой вспышки ничего такого не ждали.

А что такое вспышка? Выброс плазмы. Солнце выбросило часть себя (энергия выброшенного превосходит всю энергию, которую использовало человечество за все время своего существования), и эта часть разлетелась в космос. До нас плазме двигаться дня два-три. Долетело. И пришла пора платить по счетам.

Ничто не предвещало, и вдруг стрелки магнитометров (это приборы, которые меряют магнитное поле Земли) дрогнули. И дрогнули как бы в конвульсиях: самописцы нарисовали жуткую фигуру, напоминающую птичий клюв или карающий перст. Явление продолжалось всего несколько минут, и только на той стороне Земли, что освещена Солнцем. Специалисты ахнули: это же магнитный крючок, о котором слышали, но в глаза не видали, уж очень редок.

В основе явления – мощнейший ток, который пробил атмосферу Земли на высоте от 60 до ста километров. Разберемся, что это такое.

Вот вы ходите по улице, и не в свинцовой одежде, без шапочки из фольги. А почему? Ведь Земля буквально купается в космической радиации. Дело в том, что Земля окружена защитными слоями: конкретно радиацию останавливает магнитное поле. Но ничто не проходит бесследно: радиация скапливается наверху, кипит, теряет свою силу, в результате над нашими головами образуются ионизационные слои. Их обычно обозначают буквами латинского алфавита.

Жизнь у этих слоев богатая. Некоторые появляются, когда исчезает Солнце, другие наоборот. Без них была бы невозможна дальняя радиосвязь: они ведь как зеркало, отражающее радиолучи. Именно из-за них, как вечер, так слышны далекие радиостанции (из Москвы – Турция, Европа, Египет, даже Китай).

В этой истории нас интересуют слои D и E. Они высоко, как раз 60-100 километров от Земли. И что же произошло? Никогда не имели дела с вилкой, у которой плохая изоляция? Она искрит. Пробивает изоляцию. Так и тут. Воздух между D и E просто пробило. И на несколько минут мощнейшие токи потекли прямо по воздуху над нашими головами. Приборы записали это явление как фигуру, напоминающую клюв хищной птицы.

Вот набор записей магнитометра из Боулдера, Колорадо; Гонолулу, Гавайи; и Фредериксбург, Вирджиния

Итак, атмосфера Земли по сути не справилась с мощным напором солнечной энергии. Ее «коротнуло». Это говорит о том, что естественная, природная защита находится на пределе. Если Солнце будет и дальше так буянить, пробьет насквозь. И что будет?

А уже было. В 1859 году астрономы увидели такую яркую вспышку, что чуть не ослепли. Думали, защитное стекло на телескопе лопнуло. И что творилось тогда на Земле… Провода телеграфа источали искры. Телеграфные аппараты оживали и сами собой выстукивали загадочные слова. Немногочисленные тогда электроприборы работали просто из воздуха, без батареек. У людей сами собой поднимались волосы. Но – легко отделались, потому что промышленность тогда едва начинала осваивать электричество. Жизнь человека не зависела от него критически. Сегодня такой пробой будет означать катастрофу вселенского масштаба.

Что же касается здоровья (все же думают именно о нем, когда речь заходит о магнитных бурях), то связь бури и хвори, конечно, есть, но не прямая и не очень четкая. Зимой, кстати, она выражена острее, и метеозависимые люди страдают. Но, если верить таким ученым, как наш соотечественник Александр Чижевский, активное солнце вообще, в целом воздействует на нас нехорошо: эпидемии, пандемии, и, конечно, его сторонники думают, что и ковид развился на почве активного Солнца. Но все-таки считать доказанным это нельзя.