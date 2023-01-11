В Кемерове спасли от неминуемой смерти щенка и тут же нашли хозяина

Животное в мороз провалилось в глубокий колодец. Фото: пресс-службы администрации Кемерово

Двойное чудо произошло с бездомным щенком в Кемерове. Он провалился в открытый колодец, не смог выбраться и стал лаять. Но из-за сильных морозов (в некоторых районах региона сейчас до -45 градусов) улицы практически пустые, люди стараются побыстрее добраться до домов. Собака порядком замерзла и уже лишь поскуливала, когда мимо проходили молодые люди. Несмотря на холод, они остановились и нашли место, откуда доносились жалобные звуки. А, оценив обстановку, позвонили в службу спасения.

- Специалисты Кемеровской службы спасения по лестнице спустились в открытый колодец, обвязали животное верёвкой и подняли на поверхность. Колодец закрыли люком, - рассказали в пресс-службе администрации Кемерово.

После спасения стал вопрос, что делать со щенком. Из-за морозов все приюты для животных переполнены. Тогда неравнодушные молодые люди решили забрать бездомного себе и повезли на осмотр к ветеринарам.

В Кузбассе это уже второй случай, когда бездомному животному спасают жизнь и тут же находят хозяев. В конце декабря прошлого года в Междуреченске в трубе теплотрассы застрял щенок: залез погреться, а выбраться обратно не смог. Прохожие, услышавшие его плач, также позвонили в службу спасения. Через несколько минут специалисты болгаркой разрезали трубу. Спасенную собаку забрал очевидец.