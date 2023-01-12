Хоумстейджинг: как превратить развалюху в стильное жилье за копейки

Важно не просто преобразовывать пространство, но и правильно фотографировать его из угла

В столице наблюдается бум хоумстейджинга. Модное занятие, пришедшее на смену дизайнерству и ремонтам от Земскова, подразумевает переделку жилья за копейки, чтобы потом выгодно его сдать или продать. Повесишь шторы на страшные окна, перекрасишь плитку в туалете - глядишь, твоя убитая хрущеба в стиле "Степан, заноси огнемет" преобразится, выгодно выделится на фоне остальных убитых квартир. А там, кто-то клюнет и снимет или даже купит.

В связи с модным поветрием в "Эксмо" вышла полезная книга популяризатора методики "хоум стейдж" Евгении Фроловой "Новая жизнь старой квартиры".

Автор предлагает свою методику по преображению старья в стильное жилище. Чудес не обещают, но в основе книги лежат советы и картинки по переделке собственной квартиры Евгении. Потратив месяц на работу и сто тысяч рублей из кармана, Фролова сначала сдала квартиру в день подачи объявления по наивысшей в сегменте цене, а после еще и продала жилище меньше чем за сутки.

Главные этапы хоумстейджинга

То, что дорогой ремонт не окупается - знают все. Именно по этой причине до сих пор на рынке считается нормальным сдавать квартиры типа "бабушка вышла за хлебом". Основной риелторский совет - сделайте уборку, сдайте чуть дешевле и успокойтесь. А если вы не хотите подешевле? Автор книги уверена, что хоумстейджинг поможет. Главное правило - чем более убита квартира, тем большую финансовую выгоду принесет хоумстейджинг. Из серии, вложив в халупу один процент ее стоимости, вы увеличите цену на пять процентов.

Дехламизация - первый и важнейший процесс

Под дехламизацией подразумевается не только избавление от мусора, но и от вещей, оставшихся в квартире.

- Важно обезличить жилье, убрать следы того, кто в нем жил, - говорит автор.

Поэтому потрудитесь очистить холодильник от магнитов и произведений творчества вас и ваших детей. Трудно расстаться с библиотекой, но книг должно остаться по минимуму. Само собой, нельзя оставлять следы болезни. Блистер с таблетками или костыль в углу, конечно же, не привлекут потенциального покупателя.

Не должно оставаться в квартире трио "религия-политика-секс". "Нельзя оставлять иконы, портреты родственников, портреты вождей. И даже лягушка с монеткой во рту - недопустима". В перечень "Уберите это немедленно" Фролова относит не только все, что связано с личной гигиеной: щетки, мыло, зубную пасту, но и средства уборки и стирки: порошок, кондиционер, швабру: "Чистая квартира должна восприниматься как даность, не нужно демонстрировать средства достижения легкости и свежести".

Чистый и хорошо пахнущий туалет произведёт вау-эффект на покупателя

Само собой, в топку отправляются настенные ковры, разбухшие шкафы со вздувшейся пленкой, все, что сломано и непригодно к использованию.

"Квартира должна выглядеть практически нежилой, должны остаться только те вещи, без которых качество жизни жильцов существенно ухудшится".

Автор предлагает избавиться от шкафов-купе в прихожей и даже от верхних кухонных шкафов, даже если они в приличном состоянии!

Однако раж тоже опасен: не нужно выбрасывать все, оставляя пустые стены. Пустые помещения неуютны и выглядят меньше, чем есть на самом деле.

- Большинство людей не могут представить себя в чужой квартире. Им нужно помочь, - советует Фролова.

Поэтому необходимый минимум вещей в жилье должен быть. Автор рассказывает, что даже докупила на сайте объявлений приличный красный диван, которого не было в комнате. После совершения сделки диван был продан на том же сайте.

Простая покраска батареи меняет внешний вид помещения к лучшему

Что можно сделать за небольшие деньги

В книге сформулирован любопытный закон убывания предельной полезности: начинать ремонт лучше всего с того, что визуально с минимальными затратами и в минимальных срок многократно улучшит помещение. Лучше делать то, что проще и дешевле, но визуально эффектнее.

В рамках этого правила - не нужно менять скрипучие полы. Достаточно их покрасить. Вместо того чтобы разобрать ящик с мелкими вещами в комоде - лучше вынести целую стенку, что моментально изменит картину. Потрясающий эффект дает окраска радиаторов и правильное оформление стен. При этом окна менять на пластиковые не имеет смысла: это дорого. Лучше - закрыть шторами.

Зато настоящий вау-эффект производит правильная отделка санузла и ванной. Обычно покупатель или арендатор ожидает самое страшное. Но будет приятно удивлен пристойным внешним видом. Автор советует всего лишь убрать хлам, избавиться от неприятных запахов и покрасить то, что можно покрасить. На разбитую плитку можно наклеить специальные наклейки, которые продаются в интернете. Действо произведет бомбический эффект: "Чем ниже ожидания потенциальных покупателей -тем выше эффект у подготовки".

Ванную преобразили с помощью крашеного кафеля и нового наличника на окошко из обычных планок

Отделка стен - предпочтение скандинавскому белому

Требование к стенам - чистота и целостность. Не нужно оштукатуривать и выравнивать "по яичко". Наибольшее КПД принесет точечный ремонт штукатуркой или шпаклевкой. Замазать дырки, щели, восстановить целостность. Лучше избавиться от цветных обоев или сложных покрытий вроде вагонки, пластика, пенопластовых панелей: "Сложная отделка пол и потолка вызывает недоверие у покупателей". В рамках этого правила Фролова даже рекомендует не использовать панели в ванной, к помощи которых часто прибегают собственники, чтобы скрыть недостатки "мокрых зон".

Автор предлагает универсальный вариант - покрасить стены, используя "скандинавский белый" цвет. Это сделает помещение больше, светлее. Кроме того, проблемные места на белых стенах легко подкрасить, в отличие, например, от синей стены, которую придется перекрашивать полностью.

Покрасить плитку в ванной

Еще некоторое время назад мастера крутили у виска если речь заходила о покраске плитки. Сейчас эта практика используется повсеместно. Вместо того чтобы перекладывать плитку в ванной, ее можно покрасить, особенно если укладка плитки выполнена на достойном уровне. Вообще, окраска разных поверхностей алкидными красками - один из гланых советов хоумстейджера. Сама Фролова умудрилась перекрасить не только плитку, но и кухонную мебель и деревянные полы, которые по-советски были красными.

Важная деталь - декор помещения.

"Декора должно быть в два раза меньше, чем мебели", - учит хоумстейджинг. Хорошо оформить кухню и санузел новыми предметами декора, а лучше - в упаковке. Так арендаторы поймут, что о них позаботились. Само собой, актуальна реставрация старой мебели. Стол, деревянные стулья и даже двери можно привести в порядок самому. А из старой клюшки автор сделала симпатичную держалку для туалетной бумаги.

И, наконец, важнейший этап подготовки - фотографирование. Хоумстейджинг часто критикуют за то, что он вводит покупателей в обман выгодными фотографиями. Однако по мнению апологетов методики, это не обман, а средство привлечения внимания, где качественные фото - главный козырь.

Автор рекомендует снимать квартиру утром или ранним вечером, когда освещение равномерно. Лучше всего подойдет пасмурный день. Вспышку использовать не нужно. А снимать предпочтительно углы и из угла, держа телефон у пояса. Камера должна быть ниже, чем при съемке людей. Можно пользоваться фотошопом, чтобы сделать снимки чуть светлее.

Во время показа рекомендуется открыть форточки, сварить кофе и поставить на стол теплые булочки. Запах кофе и выпечки нравится всем. А вот от кошек, апельсинов и освежителей лучше избавиться.

"Ветхое, захламленное жилье по-прежнему считается нормой. Подготовленное жилье появляется эпизодически, и его хотят все даже за большие деньги", - делает вывод автор.

Ну и напоследок, занимаясь хоумстейджингом стоит рассчитать расходы. Нецелесообразно тратить на жилье больше одного процента от его стоимости. При этом, если не хочется заниматься всем самому - можно обратиться к специалисту, на услугах тоже можно сэкономить. Сейчас хоумстейджингом подрабатывают студенты и выпускники архитектурных и дизайнерских факультетов. Говорят, если все делать по уму, можно сэкономить на риэлторе. Последний вообще окажется не нужен.

КСТАТИ

Откуда есть пошел хоумстейджинг.

Занятие это появилось еще полвека назад. Одну американскую риелторшу выбесил загаженный вид квартир, которые предлагают под сдачу. Поэтому она решила, не вкладываясь особо, причепуривать квадратные метры по принципу причепуривания сцены в родвейских мюзиклах. Минимум -затрат - и пространство изменилось до неузнаваемости. Результат превзошел ожидания. До нас хоумстейджинг добрался только в последние годы и, подозреваем, это как-то связано с текущими событиями. Цены на аренду и жилье - падают, что делать квартирообладателям - непонятно. Тут не до жиру.