Назад в СССР: в России набирают популярность советские имена для детей

Серьёзные разногласия из-за имени новорождённого случаются нечасто Фото: Shutterstock

Всего несколько лет назад заходишь в садик, и словно в Древнюю Русь попадаешь. Сегодня Мироны и Доброславы пошли в школу, но эти имена уже вышли из моды. А какие имена в моде сейчас?

В начале года пресс-службы ЗАГСов традиционно отчитались о самых излюбленных россиянами именах, которые дают новорожденным. Оказалось, в столице уже несколько лет держат лидерство имена Александр и София, на Кубани – Александр и Арина, в Ставрополье и в нескольких регионах Поволжья – Артем, София и Анна, на Урале – Михаил и София, на Дальнем Востоке – Артём и Виктория. Почему именно так предпочитают называть детей сегодня жители страны? Научного закона или какой-то логики нет, говорят эксперты, мода и прихоть правят бал.

Святые и Гарики

«Наречение имени — это символический акт, поэтому у нас к нему до сих пор относятся серьёзно, — объясняет заведующий лабораторией методологии социальных исследований Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Рогозин. — Есть несколько стратегий. Первая — назвать ребенка в честь бабушки, дедушки, реже прадедушки или прабабушки, кого-то из родственников. Поэтому самое расхожие русские имена никогда из обихода не уйдут. Всегда у нас будут Иваны, Марии, Григории, Дмитрии, Андреи.

Вторая стратегия — дать имя в честь какого-либо знаменитого или значимого для семьи не родственного человека: святого, героя, исторического деятеля, государственного деятеля или даже персонажа комедии. Например, после выхода на экраны «Иронии судьбы» у нас стало очень много Надь. До этого Надь было мало, а комедия дала этому имени новую жизнь. Благодаря книгам и кинофильму о Гарри Поттере во всём мире и в России появилось немало Гариков.

Кстати, авторами того или иного имени могут быть не только родители, но и старшие или младшие братья и сёстры. Наконец, особенно в случае наличие разных точек зрения, может возникать и такой вариант: посмотреть на календарь, церковный или нецерковный».

Назад в СССР, но без футуризма

Что будет дальше, социологии тоже известно. «Поскольку у россиян сейчас внешняя мобильность ограничена, то западных и других иностранных имён, которые к нам приходили в основном в результате межнациональных браков, будет гораздо меньше, — прогнозирует Дмитрий Рогозин. — Мы уже пережили в нулевые и 2010-е возврат к старославянским именам, сейчас другой тренд - к простым советским именам. Не к Октябринам и Даздрапермам 1920-х, конечно, а к Сергеям и Андреям брежневских времён».

В раннем СССР, помимо Октябрин и Даздраперм («Да здравствует 1 мая!»), а также Владленов, Ленсталей, Военморов и Алгебрин, встречались Оюшминальды («Отто Юльевич Шмидт на льдине»), Персостраты («первый советский стратостат») и даже Ватерпежекосмы («Валентина Терешкова - первая женщина-космонавт»). Сегодня, правда, как в Советском Союзе теперь не забалуешь. После того как в 2002 году парочка российских художников решила назвать сына БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человек рода Ворониных-Фроловых и дата рождения), возможности для «именарицательного творчества» законом ограничили. Теперь младенца нельзя называть цифрами, знаками и титулами.

Бриллиант, Теодор и Весна

Тем не менее, необычных имён и сегодня хватает. В Москве в прошлом году появились Малина, Весна, Тор и Ной, в Приамурье — Теодор и Алисандра, в Астрахани — Бриллиант, Весения и Юна. «Подсознательно экзотические имена — это стремление выделиться, это протест и это заявление «мы великие, нам никто не указ», — объясняет психолог Илья Суслов.

Видимо поэтому выбор нестандартного имени стал в России в основном «звездной болезнью». Только из-за своего имени Елисей Певцов (сын актеров Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой), Энджел Жуков (сын солиста группы «Руки вверх!» Сергея Жукова), Гордей и Орфей Епифанцевы (сыновья актеров Владимира Епифанцева и Анастасии Веденской) и Ариадна (дочь скандально известной балерины Анастасии Волочковой) стали такими же знаменитыми, как их родители.

Как договориться

Простой народ тем временем необычные имена не одобряет, и даже видит в этом некую плохую примету. Традиционный ужас перед необычными именами ничем не обоснован, считает специалист. Никак не выявлено, что дети с экзотическими именами чувствуют себя несчастными или ущербными. Наоборот, они часто даже благодарят родителей за имена, которые выделяют их из толпы. Главное, чтобы у ребенка семья была нормальная и между родителями был мир.

«Серьёзные разногласия из-за имени новорождённого случаются нечасто, — говорит Илья Суслов. — Мне и знакомым коллегам сталкиваться со случаями распада семей из-за этого не приходилось; как правило люди пытаются договориться. Но бывали в моей практике случаи ультимативных требований: мол назовём только так, а не иначе. И другая сторона - муж или жена - соглашались. Бывало и так, что на каком-то определённом имени настаивали бабушки или дедушки. Но, хотя человек может пойти на уступки, настоявшему на этом партнеру следует знать, что навязанное имя ребёнка в дальнейшем может стать сильным раздражителем. Каково матери или отцу называть малыша именем, которое категорически не нравится?

Нужно постараться обсудить причины и возможные последствия именно такого выбора. Может, правда, оказаться в итоге, что ваше противоречия глубже чем просто «нравится-не нравится». Что вас разделяет разное отношение к каким-либо важным для другого супруга ценностям — например, к христианству. Тогда дело может дойти и до развода».