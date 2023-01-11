Зеленский требовал умирать, а офицеры бросили солдат: В Соледаре разгромлены бригады ВСУ, собиравшиеся идти на Крым

В Соледаре украинской армии пришлось особенно несладко Фото: REUTERS

Первые столкновения под маленьким донбасским городком начались еще в мае и шли без малого половину года. Военкор KP.RU Дмитрий Стешин попробовал понять значение этой победы и ее последствия для Киева.

ЗАВЕЩАНИЕ ФЕЛЬДМАРШАЛА МОЛЬТКЕ

То, что в Соледаре случилось что-то страшное и неприятное, стало понятно по активности украинских пропагандистов – они по-прежнему чувствуют себя вольготно в нашем информпространстве и соцсетях. Шаблон для распространения был такой: «Спешите видеть! Вторая армия мира наконец-то захватила райцентр!». В этих криках сквозило отчаяние. Что заштатный деревянный Царицын-Сталинград, что неказистая Прохоровка, остались в истории, потому что именно там Третьему Рейху сломали спинной хребет и не столь важно, где это происходило. Сами немцы эту военную тонкость прекрасно знали, фельдмаршал Хельмут Мольтке еще в позапрошлом веке написал: «Целью любой операции должна быть не территория, а армия противника. Кончится армия — территория придет сама собой» и для непонятливых повторил еще раз: «Главным объектом операций должна являться не территория или укрепленный пункт противника, а его армия. Лишь ее разгром способен решить исход кампании».

ЗАЛУЖНЫЙ ПРОСИЛСЯ В ОТСТУПЛЕНИЕ

Сам по себе Соледар, действительно, очень скромный городок с населением в 10 тысяч человек. Пережил два исторических названия – Брянцевка и совсем уж несуразное, иссушающее мозг и ломающее язык – Карло-Либкнехтово! В 1991 году остановились на человеческом и понятном названии Соледар.

Дело в том, что под городом, на глубине 200-300 метров залегают колоссальные пласты каменной соли высочайшего качества – можно прямо из-под проходческого комбайна фасовать для продажи. Несмотря на то, что соль добывали в этих местах с 17 века, до сих пор удалось освоить лишь 3% процента запасов.

Есть в Соледаре и залежи алебастра, и огнеупорной глины, заводы для обработки и главное — логистика: железнодорожная ветка со станцией Соль и крупная дорожная развязка. Все что нужно для крупного оборонительного узла ВСУ, стыкующегося флангом с еще одним узлом – Бахмутом (Артемовском).

А за Соледаром и Бахмутом лежит прямая дорога на крупнейшую в Донбассе агломерацию – Константиновка, Дружковка, Николаевка, Краматорск и Славянск. Уже с ноября, когда стало понятно, что русские не отступятся и будут ломать и перемалывать врага, командование ВСУ заговорило об отходе на Краматорск, который станет главным узлом украинской обороны на Донбассе. Идею продавливал лично командующий войсками Украины Залужный, но не нашел понимания в Киеве, там очень чувствительны к репутационным потерям. Именно под репутацию Украина получает от Запада деньги и оружие. А расплачиваться за это приходится солдатам ВСУ.

Сам по себе Соледар, действительно, очень скромный городок с населением в 10 тысяч человек Фото: REUTERS

ЖАЛОБА В «ВАШИНГТОН ПОСТ»

Официально (так объявило командование ВСУ), бои за Соледар начались еще 3 августа. Противника русские войска здесь давили на редкость планомерно и согласованно. То есть, вместе с соседним Бахмутом, не только в лоб, но и по флангам, постепенно занимая господствующие высоты и пригородные поселки превращенные ВСУ в опорные пункты. Два города – Бахмут и Соледар уже к Новому году оказались в полуокружении. Чуть позже рокадная дорога, связывающая эти оборонительные узлы, была перерезана. Да, «первая скрипка» в этих боях была у «музыкантов» из ЧВК «Вагнер», но плечом к плечу с ними бились и десантники, и парни из ЛНР.

Любопытно, что весь информационный фокус поздней осени и зимы был сосредоточен на Бахмуте. Хотя, украинская пресса не меньше живописала про бои в Соледаре: «Изнурительные сражения, которые характеризуются артиллерийскими дуэлями». Применялась и авиация и беспилотники, и тяжелые огнеметные системы. При этом «вес залпа» у нас был неизмеримо больше. Уже в начале декабря украинские «захiстники» начали жаловаться в соцсетях, что «артиллерия нас не поддерживает». Практически одновременно пошли жалобы на страшные потери. Сложно назвать – сколько, такие данные всегда засекречены. Но можно понять по косвенным данным. Под Соледар из так называемого «натовского резерва» Украины была переброшена Четвертая отдельная танковая бригада (примерно 90 танков в 3 батальонах и 30 бронетранспортеров) и 60-я, 61-я, 62-я и 63-я отдельные механизированные бригады со своей связью, артиллерией, медициной, саперно-инженерными службами и т.д. Это свыше 20 тысяч солдат, пришедших на замену погибшим и раненым.

По ряду признаков, именно Бахмутско-Соледарская «мясорубка» сорвала планировавшееся наступление Украины в Запорожской области - на Мелитополь и Крым. Наступать стало не кем. Любопытно, что именно западные советники, борющееся Украиной против России, первыми поняли смысл происходящего в Соледаре-Бахмуте. Но надавить на политическое руководство Украины им не удалось. Своих военных в Киеве тоже не послушали, более того, якобы возник серьезный конфликт между Зеленским и Залужным. Тогда, Запад решил использовать пиар. По Бахмуту и Соледару прошелся целый десант западных журналистов из самых авторитетных изданий – от «Ньюсвик» до «Вашингтон пост». Все они описывали жалкое положение ВСУ, дефицит артиллерии и боеприпасов и наконец, ужасающие потери. Но, Зеленский был непреклонен, как Гитлер под Сталинградом. Он даже заглянул на несколько минут в Бахмут перед вояжом в США, чтобы наградить отличившихся «захiстников». И быстро уехал, оставив их расхлебывать свою кровавую кашу.

Российские войска перемололи в Соледаре несколько украинских бригад, которые Киев готовил к наступлению на Крым Фото: REUTERS

«СПАСТИ РЯДОВОГО ТАРАСА»

В Соледаре украинской армии пришлось особенно несладко. За день до падения города сюда заехал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сырский. Обозвал «вагнеровцев» профессионалами, но подчеркнул, что «успеха они не имеют» и тоже быстро уехал из Соледара. Всем все стало понятно. Первыми дрогнули наемники-иностранцы. Они же раньше всех сообщили, что дорога между Бахмутом и Соледаром перерезана и город в полуокружении. Пытаясь спасти остатки боеспособных украинских войск, американская Си-Эн-Эн вывела в прямой эфир солдата из Соледара, и он сообщил следующее: «Ситуация критическая, число убитых велико, никто не считает погибших». Дословно:

- Личный состав наших подразделений обновился почти наполовину. Мы даже не успеваем запоминать позывные друг друга.

Выступление было анонимное, чтобы «солдатик не пострадал». В этом вбросе Запада читалось его растущее беспокойство – ему нужно, чтобы Украина и Россия сражались как можно дольше, по возможности, сохраняя боеспособность ВСУ. Такая вот трогательная забота. «Все понимают, что Соледар будет оставлен, все это понимают. Какой смысл за него умирать?» - заканчивал свое выступление «захiстник».

Все уже было предрешено.

К сожалению, часть всушников успела из Соледара выйти. Отошли они недалеко и не близко, закрепившись в 10-20 километрах Фото: EAST NEWS

ОФИЦЕРЫ БЕЖАЛИ ПЕРВЫМИ

В ночь под Рождество оборона Соледара была прорвана, а 10 января «вагнеровцы» вышли к зданию администрации города. Во всех штурмах городов это психологически-важный объект. Наступавшие поняли, что они победили, обороняющиеся – проиграли и нужно спасаться или умирать.

Один из солдат ВСУ, добравшись до интернета записал видео на хорошем русском языке, с матом: «Добрый вечер, мы вышли с Соледара, эти ****** (имелись в виду офицеры ВСУ. – Авт.) нас кинули. Мы хотели выйти вчера, а эти ***** (сбежали. - Авт.). Слово офицера ***** (ничего) не стоит».

Видео короткое, но в нем много смыслов. Смысл первый: ВСУ, не вынеся потерь и давления, побежали из Соледара сами. Смысл второй: офицеры бежали первыми, бросив своих солдат, то есть случилась «потеря управления войсками» или по-простому – разгром противника, а не планомерный отход.

К сожалению, часть всушников успела из Соледара выйти. Отошли они недалеко и не близко, закрепившись в 10-20 километрах от Соледара, на пределе эффективности огня основных артсистем. В самом же городе, в окружении осталось от 500 до 800 солдат ВСУ. Киев начал просить «коридор» для их выхода. Возможно, они и выйдут, по обмену. Но сначала – плен.

По слухам, в соседнем Бахмуте настроение у украинского гарнизона поганое. Их фланг со стороны Соледара теперь полностью открыт, наши продолжают наступать. Оборона Краматорска все ближе, а там - и до Славянска рукой подать, слышен скрип колеса Сансары – противостояние в Донбассе возвращается в исходную, сакральную точку.