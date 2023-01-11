Начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов. Фото Сергей Фадеичев/ТАСС

11 января 2023 года Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу произведены новые назначения руководства Специальной военной операцией. Об этом сообщает Минобороны России.

Генерал армии Сергей Суровикин. Фото Михаил Климентьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Валерий Герасимов - Командующий Объединенной группировкой войск России

«Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов. А его заместителями стали: главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким», - уточнили в военном ведомстве.

Важная деталь: впервые в проведение Специальной военной операции включены Сухопутные войска Вооруженных сил России. А это говорит о том, что на поле боя скоро появятся царица полей - пехота.

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. Фото Сергей Савостьянов/ТАСС

«Повышение уровня руководства Специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск Вооруженных Сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск (сил)», - подчеркнули в Минобороны России.

Заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким Фото: Министерство обороны РФ

Биография Валерия Герасимова

Валерий Васильевич Герасимов. Родился в 1955 году (67 лет) в семье казанских рабочих. Кадровый военный, в армии с Казанского Суворовского военного училища. Генерал армии и начальник Генерального штаба Минобороны России с 2012 года. Отвечал за подготовку операции (2014 г.) по присоединению Крыма и проведению Специальной военной операции (2015 г.) в Сирии. Герой Российской Федерации с 2016 года.

Любопытно, что в 1977 году проходил службу в должности командира взвода, затем роты и впоследствии начальника штаба батальона в 80-м танковом полку 90-й гвардейской танковой дивизии Северной группы войск в Польше. Места и штабные карты знакомы.

В феврале 2001 года командовал 58-ой общевойсковой армией в Северо-Кавказском военном округе. С декабря 2006 по декабрь 2007 находился на должности начальника штаба Северо-Кавказского военного округа.

С 13 ноября 2012 года Валерий Герасимов является членом Совбеза России, является временно исполняющим обязанности министра обороны России, когда тот находится в командировках за пределами страны. Лауреат всех западных санкций.

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