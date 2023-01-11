В Казани шимпанзе раздали пледы, а в Иваново приматов отогревают теплым чаем

В Казанском зооботсаду гориллам и шимпанзе выдали пледы

Морозы в регионах продолжают крепчать. Термометры у жителей Сибири сегодня опускались ниже 40, а то и 50 градусов по Цельсию. В такую погоду мерзнут не только люди, но и животные, поэтому во многих зоопарках перешли на зимний рацион. Еды стало в среднем на 20% больше, она более калорийная, чем обычно и дают еще чаще.

В открытых вольерах увеличили количество сена, соломы и опилок.

Но, как оказалось, и этого недостаточно. Поэтому в Ивановском зоопарке приматов отогревают теплым чаем и киселем. А в Казанском зооботсаду гориллам и шимпанзе выдали пледы. Правда, сотрудники забыли провести инструктаж и пока обезьяны не совсем понимают, как это работает. Администрация зоопарка опубликовала видео, как животные изучает одеяло. Примерно также, как в басне Крылова мартышка мерила очки. У птиц в этом же зоопарке работают инфракрасные лампы, а копытныи построили домики-укрытия.

Теплолюбивых животных во всех зоопарках перевели в крытые обогреваемые вольеры и сократили время прогулок. А некоторых и вовсе лишили возможность походить по снегу или прокатиться по льду. Например, такой радости в Воронеже лишили львов. Подышать свежим воздухом их выпустят только при -10 и теплее.

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