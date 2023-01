За планету обидно: инопланетяне считают землян дураками

Возможно, инопланетяне нами брезгуют

Не набрались пока ума-разума

С новым объяснением парадокса Ферми выступил израильский астрофизик Амри Вандел (Amri Wandel) из Еврейского университета (The Hebrew University of Jerusalem). Его доводы, которые выглядят, прямо скажем, не слишком любезно для человечества, научные журналы посчитали убедительными. И приняли работу ученого к публикации.

Поясню, о чем, собственно речь. Согласно весьма распространенной в научных кругах легенде, Энрико Ферми - американский физик итальянского происхождения, лауреат Нобелевской премии - еще в 1950 году, как-то за обедом физиков, слушал рассуждения коллег-физиков о том, что во Вселенной полно братьев по разуму.

«Ну, и где же они?», - поинтересовался Ферми. Коллеги не нашлись, что ответить.

Явное противоречие - огромная Вселенная и отсутствие контакта с иными ее обитателями - потом и было названо парадоксом Ферми.

Спустя четверть века с дополнением выступил англичанин Майкл Харт. Выразился в том смысле, что при обилии инопланетных цивилизаций их представители должны были бы добраться до нас еще миллионы лет назад. Ну, хоть кто-нибудь. Но так и не добрались. Не показались хотя бы издалека. На связь не вышли. Сигналов не подали. По крайней мере нет убедительных научных фактов, которые бы свидетельствовали о каких-либо контактах – как в настоящем, так и в прошлом. Следов пришельцев тоже не найдено. Вот ученые и пытаются разобраться почему.

Из доводов Вандела следует, что наша цивилизация еще не вступила в так называемую Эру Контакта (Contact Era) – не достигла достаточного технологического уровня. А стало быть, не представляет никакого интереса для более развитых «братьев по разуму». Они, весьма прагматичные, видимо, не считают, что не стоит тратить ресурсы на общение с нами - примитивными в их понимании. Никакой пользы. Только время терять.

Не исключено, что инопланетяне сами недостаточно умны

Иными словами, земляне пока выглядят дураками в глазах более развитых инопланетян. Выводы о нашей отсталости они делают из тех электромагнитных сигналов, которые мы «рассылаем» со скоростью света в разные стороны с 1895 года – с тех пор, как было изобретено радио. Не исключено, что инопланетяне, обитающие где-нибудь поблизости, и телепередачи земные ловят. То есть, могут легко понять, что мы из себя представляем.

«Пузырь человечества» - так называют ученые сферу, граница которой первая радиопередача. К сегодняшнему дню «пузырь» раздулся, достигнув диаметра 256 световых лет.

В тоже время Вандел не исключает, что даже в пределах «пузыря» могут существовать разумные цивилизации – схожие с нашей по уровню развития. Или еще глупее.

Умнее нас во Вселенной нет

Димитар Сасселов (Dimitar Sasselov), профессор астрономии из Гарварда (Professor of Astronomy at Harvard University and Director of the Harvard Origins of Life Initiative) еще 10 с лишним лет назад предложил свою разгадку «парадокса Ферми». И привел при этом доводы прямо противоположные еврейским. Ученый, наоборот, уверен, что мы самые умные. Если не во всей Вселенной, то хотя бы в Млечной пути – в своей галактике.

Рукава спиральной галактики Млечный пути. Наш – рукав Ориона

Стало быть, как близких, так и отдаленных цивилизаций, обогнавших землян в своем развитии, нет. Следовательно, и контактов с ними нет – инопланетным «коллегам», как и нам, не хватает каких-то принципиальных открытий в области межзвездной связи.

Вселенной примерно 13,7-13,8 миллиардов лет. По приблизительным прикидкам, как объясняет ученый, 1 миллиард лет образовавшиеся звезды «нарабатывали» из первичного водорода и гелия достаточно кислорода, железа, кремния, углерода и прочих тяжелых элементов, необходимых для формирования планет. Еще около 9 миллиардов лет ушло на то, чтобы «слепить» их и создать условия, пригодных для жизни. Земля, возраст которой определен примерно в 4,5 миллиарда лет, хорошо вписывается в эти временные рамки. И вполне может статься, что она в своем развитии никого не попустила вперед. Иными словами, высока вероятность того, что наша планета - первая, на которой зародилась жизнь. И мы, соответственно, первые разумные существа во Вселенной. Значит, и самые умные.

Таким образом, не могли инопланетяне прилетать в прошлом. И в ближайшее время их ждать наивно. Как и им нас. Вот и разгадка парадокса Ферми - самая простая из всех, предложенных прежде: Вселенная еще слишком молода, что наполниться высокоразвитой жизнью. Звучит не слишком обнадеживающе в смысле контактов с братьями по разуму. Но не так обидно.

Из «разгадки Сасселова» есть следствие. По расчетам Адама Фрэнка, профессора физики и астрономии из Рочестерского университета (Adam Frank, professor of physics and astronomy at the University of Rochester), до ближайшей – развитой хотя бы до нашего уровня – не менее 20 тысяч световых лет. Сигналы, посланные нами, допустим, завтра, местные обитатели получат через 20 тысяч лет. Ждать ответа придется еще столько же. Итого, 40 тысяч лет в лучшем случае. Слишком долго - не известно, сохранятся ли земляне к этому времени.

Если выяснится, что скорость перемещения действительно ограничена скоростью света, а в ткани пространства нет каких-нибудь «дырок», соединяющих коротким путем отдаленные друг от друга районы Вселенной – так называемых «червоточин» или «кротовых нор», то вряд ли мы когда-нибудь выйдем на контакт с братьями по разуму. Даже, если они есть.

ДЛЯ СПРАВКИ

В нашей галактике полно планет пригодных для жизни

Анализируя данные, которые 10 лет собирал орбитальный телескоп Кеплер (Kepler), работавшие с ним специалисты NASA насчитали в Млечном пути не менее 300 миллионов планет, похожих на Землю. То есть, пригодных для жизни. О чем сообщили в The Astronomical Journal.

Уже открытые планеты, пригодные для жизни

Похожими на Землю астрономы называют каменистые планеты радиусом от половины до полутора нашего – земного, которые вращаются вокруг звезд, подобных Солнцу, и располагаются в так называемой обитаемой зоне – там, где достаточно тепло для того, чтобы вода на поверхности могла существовать в жидком виде.

Подобны Солнцу звезды G-класса и К-класса с массами от 0,84 до 1,15 солнечной и температурой на поверхности от 4800 до 6000 градусов Кельвина. Таких в нашей галактике около 7 процентов, 18 процентов из них образуют системы, которые включают хотя бы одну подобную Земле планету.

Принято считать, что у нас в галактике более 400 миллиардов звезд. Из чего и следует, что «земель» в ней, как минимум, 300 миллионов.

Однако не исключено, что планетными системами обзаводятся до половины звезд, похожих на Солнце, а то три четверти. И не только они, а еще и небольшие звезды – красные карлики, планеты у которых вращаются на близком, но комфортном расстоянии.

Если не найдутся «кротовые норы», то и надеяться на контакты с братьями по разуму нечего

Если суммировать, что называется, по максимуму, то может оказаться, что «земель» вообще полно. И по спиральным рукавам Млечного пути разбросаны аж 6 миллиардов планет, пригодных для жизни. Осталось дождаться, чтобы их разумные обитатели посчитали нас достаточно умными для заинтересованной беседы. И надумали наконец-то пригласить к контакту, научив, конечно, своим хитростям.