Девушка, которую Павел Воля назвал "долбанько", подает на него в суд

Гламурный подонок Павел Воля в Comedy Club с самого старта. И с первых же выпусков шоумен отвечал за стеб — гостей, коллег и даже рядовых граждан. С некоторых пор Павел ведет авторскую рубрику, в рамках которой комментирует смешные штуки из интернета. Вот в этом формате и попала в эфир ТНТ Балауса Толеген — казахская девушка, активистка и феминистка, ничего не подозревавшая о минуте славы.

Воля использовал фото Толеген, чтобы посмеяться над «женскими понтами». И, кажется, нарвался на судебный иск. По крайней мере, Балауса, которой прислали фрагмент выступления, не посмеялась, а расстроилась — и посчитала, что с Павла стоит взять компенсацию. Как минимум за незаконное использование изображения.

— Было очень много вопросов по поводу того, действительно ли нарушены мои права: все-таки фотография находится в открытом доступе, — написала она в соцсетях. — В итоге оказалось, что подать в суд можно. С юристом я уже встретилась. Процесс запущен.

Очевидно, что больше всего девушку оскорбил эпитет-эвфемизм «долбанько», который использовал шоумен.

— Есть такой тип женских понтов, когда она такая, она летящая, воздушная, как космос, — прокомментировал Воля фото Толеген из соцсетей. — Она что-то между мечтой и долбанько.

Теперь активистка намерена добиваться справедливости, компенсации и извинений через суд — и слово «хайп» в отношении такого иска ее ничуть не смущает.