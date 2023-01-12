Счастливая Виктория Дайнеко с кольцом на пальце показала жениха

Виктория Дайнеко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве в кинотеатре «Художественный» 12 января прошла премьера фильма «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать». Новая шпионская комедия режиссера Гая Ричи собрала в зале немало звезд. Посмотреть боевик с Джейсон Стэйтемом в главной роли пришли Виктория Дайнеко, Алена Апина, Мария Кожевникова, Янина Студилина и другие знаменитости.

Виктория Дайнеко на премьере была не одна. С недавних пор 35-летняя певица повсюду появляется вместе со своим возлюбленным. Судя по сияющему виду артистки и кольцу с внушительным бриллиантом на безымянном пальце звезды, дело у молодых людей движется к свадьбе. Во всяком случае, именно такие украшения девушки обычно получают на помолвку.

В кинотеатр Виктория пришла с любимым мужчиной. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица, уже не раз обжигавшаяся на отношениях с известными музыкантами, предпочитает не рассекречивать род занятий нового избранника. Жгучего брюнета зовут Роман, он разведен, воспитывает двух дочерей от предыдущего барка с экс-сотрудницей «Газпрома». Молодой человек занимается бизнесом и, судя по размеру бриллианта в колечке Виктории, может обеспечить звезде достойный ее уровень жизни.

Говорят, возлюбленный певицы как родную принял ее шестилетнюю дочь Лидию. Девочку Виктория родила от музыканта Дмитрия Клеймана. Все годы своего быстротечного брака с барабанщиком Виктория жаловалась, что муж очень мало зарабатывает. Артистка долго боролась в суде за алименты и требовала от экс-супруга выплачивать ей хотя бы прожиточный минимум - 16 тысяч рублей. При этом Виктория сетовала, что ее бывший совсем не интересуется жизнью их ребенка. До Клеймана Виктория встречалась с певцом Алексеем Воробьевым, разбившим ей сердце своим отъездом в США.

На пальце у Виктории красуется кольцо, очень похожее на помолвочное. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На премьере Дайнеко появилась в светлом расклешенном платье и кожаных ботфортах в тон. Ее спутник выбрал наряд в бело-серой гамме.

Фильм «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» выходит в прокат с 12 января. Главный герой боевика - элитный разведчик Орсон по кличке «Фортуна» получил новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия. Но в одиночку ему эту миссию не потянуть. Он вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира, а также известным киноактером, который предоставит лихой группе убедительное прикрытие. На кону – судьба человечества, но на этот раз супершпионам придется играть по правилам Голливуда.

Мария Кожевникова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Янина Студилина. Фото: Борис КУДРЯВОВ