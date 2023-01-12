Лучший ресторан в мире закроется из-за жадности владельцев

Фото: EAST NEWS

Ресторан Noma, расположенный в датской столице, Копенгагене, и имеющий репутацию лучшего заведения в мире, прекратит свою работу. Причиной закрытия ресторана стало отношение руководства к своим сотрудникам, а также банальная жадность, пишет New York Times.

Решение закрыть Noma озвучил теперь уже бывший шеф-повар заведения, а также его совладелец Рене Редзепи. Известно, что сотрудникам ресторана нередко приходилось работать по 16 часов без перерыва, а стажеры в заведении и вовсе работали бесплатно.

Конечно же, стажеры получали в резюме приписку о работе в лучшем ресторане мира, что позволяло им рассчитывать на хорошее место в дальнейшем, но выполнять самую грязную и тяжелую работу, не получая при этом ни гроша, согласны были далеко не все.

Решение закрыть Noma озвучил теперь уже бывший шеф-повар заведения, а также его совладелец Рене Редзепи Фото: EAST NEWS

После многочисленных тяжб и скандалов руководство Noma расщедрилось на зарплату для стажеров, но оказалось, что это увеличило расходы на содержание ресторана как минимум на $50 тысяч в месяц.

После долгих раздумий статусное заведение решили закрыть для гостей, оставив его в качестве площадки для разработки новых блюд, которые продаются в интернет магазине. Бывший шеф-повар Редзепи при этом не покинет проект и примерит на себя должность креативного директора.