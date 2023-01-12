У жены Байдена обнаружили рак

У Джилл Байден диагностирована базальноклеточная карцинома. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач Белого дома Кевин О`Коннор сообщил, что супруге американского президента Джилл Байден проведена операция по удалению злокачественных новообразований кожи. По заверению врача, первая леди чувствует себя хорошо.

Во время микрографической операции врачи удалили супруге президента США две опухоли над глазами. Кроме того, во время осмотра было обнаружено еще одно новообразование, угрожавшее перейти в злокачественную форму. Его хирурги также удалили, пишет CNN.

Как следует из документа, составленного медицинской службой Белого дома, у Джилл Байден диагностирована базальноклеточная карцинома, то есть наиболее распространенный вид рака кожи.

Во время операции Джо Байден присутствовал в больнице.

Как правило, проведенная вовремя операция позволяет полностью избавиться от подобного рода кожного новообразования, а времени на восстановление после лечения практически не требуется. Согласно статистике, ежегодно в США к врачам обращается порядка 3,6 миллиона граждан, у которых диагностируют рак кожи. Большинству заболевших удается помочь.

Известно, что ранее самому Джо Байдену также удаляли несколько злокачественных кожных новообразований.