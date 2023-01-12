Запрет полетов над Россией сделал главную финскую авиакомпанию нерентабельной

Авиакомпания Finnair третий год подряд компания несет убытки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В этом году финскому национальному авиаперевозчику Finnair исполнится 100 лет, однако настроение в одной из старейших действующих авиакомпаний мира совершенно не праздничное. Третий год подряд компания несет убытки, и, хотя аналитики отмечают возврат многих авиакомпаний к допандемийным показателям, Finnair явно не в их числе. Очередной всплеск КОВИДа в Китае, возврат к ограничению турпотоков из Азии и Дальнего Востока, а также резкий — вдвое за год— рост цен на авиационное топливо отрицательно сказываются на рентабельности авиакомпании. Лишь новость о решении Москвы закрыть российское небо для финнов в числе прочих европейских авиаперевозчиков в феврале прошлого года обрушила стоимость акций компании на 20%. В одночасье было утрачено главное конкурентное преимущество, поскольку более половины доходов Finnair получала от проходящих над территорией РФ полетов в Азию. Аналитики считают авиакомпанию наиболее пострадавшей от украинского кризиса в отрасли.

А ведь еще недавно компания процветала! За десятилетие — с 2009 по 2019 год — финны увеличили пассажирооборот вдвое. Стратегия Finnair строилась на перевозке растущего китайского среднего класса, открывавшего для себя прелести европейского шопинга и туризма. До пандемии казалось, что этот поток будет вечным. Географическое положение Суоми позволяло через российское воздушное пространство связывать азиатско-тихоокеанский регион с Европой и Северной Америкой кратчайшим путем. Запрет в минувшем феврале полетов на Россией удлинил маршруты в Азию, и рентабельность полетов упала, поставив финнов в равные условия с другими перевозчиками. Кроме того, по некоторым оценкам, пятую часть клиентов на рейсах Finnairсоставляли российские путешественники, которые в 2022 году тоже ушли.

Управленцы пытаются переориентировать пассажиропотоки в направлении Северной Америки и стран Персидского залива. Но и там конкуренция велика. Финансовые результаты за 2022 год станут известны в феврале, но аналитики прогнозируют убытки в объеме 10% от годового оборота. Сегодня Finnair от банкротства спасает лишь готовность финского правительства оплачивать ее растущие счета. Ведь государству принадлежит свыше 55% акций авиакомпании. На нем же лежит основная социальная ответственность за непрерывно сокращаемый уже третий год персонал. Со стороны авиакомпания все больше напоминает чемодан без ручки: и нести тяжело, и бросить жалко...

Впрочем, единственным светлым пятном на фоне всего этого негатива выглядит главное достижение компании— почти 60 лет без фатальных авиапроисшествий. Что делает Finnair самыми безопасными авиалиниями в мире.