Что делать, если ребенок грубит: три простых способа справиться с "маленьким хамом"

Подчас у ребенка грубость является неумелой попыткой защитить себя от родительского давления. Фото: Shutterstock

Как быть, когда малыш грубит, а иногда и угрожает? Чужого легко игнорировать, а если это родной сын или дочь? Ответить тем же, отлупить, поставить в угол, оставить без сладкого, не пустить гулять или отлучить от любимого компьютера — способов множество. Но чаще всего это вызывает еще большую агрессию, а то и долгую обиду.

В KP.RU решили посоветоваться с опытным психологом, отцом четверых уже взрослых детей, автором множества книг и статей о воспитании Александром Ткаченко. Так совпало, что Александр — мой старый знакомый, и я обратился к нему со своей собственной проблемой.

Синдром черепахи

— Саш, почему они вообще грубят? Когда дома все на всех орут, пьют, дерутся, матом разговаривают и ребенка обижают — другого ждать не приходится, это ясно. А в благополучной семье? Если все для него делаешь, стараешься, пальцем не трогаешь …

— Причины детской грубости могут быть разными. Тут и возрастной кризис, и возросшая нагрузка на психику в связи с началом обучения в школе, и какие-то конфликты в душе ребенка. Давать их списком не берусь. Но особо хотел бы обратить внимание на возможные причины, связанные с поведением родителей.

Дело в том, что родители часто не хотят принять тот очевидный факт, что их ребенок растет, у него появляются свои мнения, желание поступать по-своему. И вместо того, чтобы аккуратно расширять пространство детской самостоятельности, они усиливают давление.

Одни дети реагируют на это послушно, другие начинают бунтовать. И грубость как раз бывает неумелой попыткой защитить себя от родительского давления. Это важно понимать. И перестраивать свои отношения с ребенком таким образом, чтобы ты стал для него старшим другом и помощником.

Ищите ребенка… в себе

— Это всё замечательные, красивые, но общие слова. А вот тебе конкретика: ребёнку 8 лет, учится хорошо, всем обеспечен, постоянно общается с родителями, даже говорит иногда, что любит папу с мамой. Но чуть что не по его желанию — грубит. Наорать на него? Не хочу. Но что делать?

— Если ты действительно этого не хочешь, тогда все в порядке и особых проблем у тебя нет: ну грубит ребенок и грубит, что ж, бывает. Погрубит и перестанет. Но вопрос «Что делать?» возникает как раз там, где папе очень хочется ответить ребенку грубостью на грубость, и он не знает, как с собою справиться. Если это так, то у тебя серьезные проблемы.

Дело в том, что у ребенка в восемь лет наступает очередной возрастной кризис. Его психика перестраивается. Начинает формироваться критичность мышления, позволяющая сопоставлять факты и давать им оценку. При этом он начинает активно общаться с другими значимыми для него взрослыми – учителями в школе, руководителями кружков, спортивных секций и т.п.

И с удивлением ребенок обнаруживает, что его родители неидеальны. Для него это очень тяжелое испытание, связанное с большим количеством эмоций, которыми он еще не научился управлять. Проявлениями этого внутреннего конфликта как раз и могут быть грубость, агрессия, слезы без причины.

И задача родителей в этой ситуации – стать для ребенка опорой. Как? Нужно хотя бы не злиться на ребенка в ответ, искренне интересоваться его жизнью, его проблемами, стараться понять его трудности и серьезно сочувственно относиться к ним. Но вот как раз с этим отношением к своему ребенку у родителей бывают проблемы.

Родители часто не хотят принять тот очевидный факт, что их ребенок растет, у него появляются свои мнения, желание поступать по-своему. Фото: Shutterstock

Если ты в детстве не получил такого отношения к себе, если тебе приходилось подавлять свои чувства, чтобы не разозлить папу или маму, тебе будет очень трудно выдерживать аналогичные чувства своего ребенка. Потому что в каждом из нас живет эмоциональная память о нашем детстве – тот самый ребенок, которым мы были когда-то. И если чувства этого ребенка были травмированы, последствия этого обязательно полезут из тебя, когда уже твои собственные дети достигнут возраста, в котором ты получил травму. Например, в виде неудержимого желания ответить ребенку грубостью на грубость, неконтролируемой агрессии. Поэтому в такой ситуации папе следует в первую очередь озаботиться собственным эмоциональным состоянием, заняться своими детскими травмами. Поможешь себе – поймешь, как помочь ребенку.

Детских проблем не бывает

— А может быть не разводить антимонии, а просто как следует навалять ему? Традиционно — по заднице! Сразу научится себя вести.

— Это смотря чего ты хочешь добиться. Хочешь, чтобы ребенок заткнулся и не раздражал тебя больше своей грубостью? Наваляй. Он действительно заткнется, ведь ты сильнее (пока что). Но потом будь готов к тому, что тебе придется уже в подростковом возрасте оплачивать лечение его фобий, панических атак, депрессивных состояний, болезней психосоматического спектра.

Я не говорю, что это будет обязательно, но с большой степенью вероятности такое может случиться. Ведь именно так проявляют себя детские чувства, подавленные физическим наказанием. Причем, для таких «результатов» совсем не обязательно бить ребенка. Достаточно просто кричать на него, грозно хмурить брови, угрожать. И ты добьешься своей цели: ребенок заткнется, будет тебя бояться, перестанет тебе грубить. Но заплатит за это своим здоровьем.

Если же ты заботишься не о себе, а о нем, тогда такой метод категорически неприемлем. Придется разбираться в причинах такого поведения твоего ребенка. А самое главное – работать над собой.

Потому что нет детских проблем. Есть лишь проблемы родителей, отраженные в детях. Ты ведь гордишься достижениями сына, справедливо считая, что это – и твоя заслуга. Вот и грубость ребенка прими точно так же – как свою проблему. И решай ее. Потому что без тебя сын с ней не справится.