Дмитрий Чернышенко: Около 200 научных организаций получат гранты на обновление приборной базы в 2023 году

Около 200 научных организаций получат гранты на обновление приборной базы в 2023 году на сумму 15,5 млрд рублей Фото: Shutterstock

“Президент Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Сириусе особо отметил необходимость интенсивно развивать отечественную приборную базу, без которой работать просто невозможно. Правительство в рамках национального проекта «Наука и университеты» планирует в этом году предоставить гранты на обновление приборной базы на сумму 15,5 млрд рублей, что на 3,7 млрд больше прошлого года. Около 200 научных организаций в различных регионах страны смогут воспользоваться федеральными средствами. Одно из обязательных условий - закупка оборудования российского производства. Новое оборудование позволит выполнять российским ученым передовые исследования и получать научные результаты, направленные на научно-технологическое развитие России”, — подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он также подчеркнул, что создание современных условий работы способствует привлечению молодежи в науку, что является ключевой задачей объявленного Президентом Десятилетия науки и технологий.

Напомним, что в 2021 году объем финансирования составил 8 млрд рублей, в 2022 году — 11,8 млрд рублей. Субсидии из федерального бюджета научные организации на обновление приборной базы получают в рамках национального проекта «Наука и университеты».

“Минобрнауки России планомерно повышает требование к минимальному объему закупок отечественного оборудования. В 2021 году этот показатель составлял порядка 10%, в 2022 — около 15%, в этом году для организаций утверждено значение по закупкам отечественного оборудования в объеме не менее 20%. Мы продолжим регулярно сверять часы с профессиональным сообществом для поддержки наших исследователей и создания условий по достижению прорывных результатов. Подчеркну, что обновление приборной базы в сегодняшних реалиях ориентировано не только на производство конкурентоспособных технологий, но и на снижение зависимости от иностранных комплектующих”, — отметил Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

Всего на получение грантов в 2023 году было подано 202 заявки. Каждая организация должна была предоставить ряд обязательных документов, в том числе программу обновления приборной базы, а также обоснование потребности в научно-лабораторных приборах или оборудовании. Размер гранта в каждом случае определялся исходя из ряда параметров: объема приборной базы, направления научной деятельности организации, ее результативности, техновооруженности, фондоотдачи и численности исследователей. К участию в отборе были допущены ведущие организации, не являющиеся в 2022 году участниками программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», направленной на поддержку программ развития образовательных организаций высшего образования, реализуемых в том числе совместно с научными организациями.

Наибольшие суммы грантов составили 567,5 млн и 454 млн рублей. Их получателями стали МГУ имени М.В. Ломоносова и Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН. Кроме того, крупные гранты в размере 340,5 млн и 227 млн рублей будут предоставлены 23 организациям из 11 регионов России.

“ФИАН является одним из самых крупных участников программы обновления приборной базы. Многие исследования в нашем Институте напрямую зависят от приборов, которые должны поступить в рамках этой программы в 2023 году. В частности, модернизация ростовой установки для задач микроэлектроники станет самой крупной закупкой в рамках этой программы – около 80 миллионов рублей, при этом модернизацию произведет российская компания. В целом доля российских приборов в заявке ФИАН составляет более 30%, включая лазерные системы, современную оптику, установки для создания микро- и наноструктур, а также вакуумное и технологическое оборудование”, — рассказал директор Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Николай Колачевский.

Ознакомиться с полным списком получателей грантов можно на сайте Минобрнауки России в разделе «Документы».

В 2019 и 2020 годах реализация таких мероприятий осуществлялась в рамках национального проекта «Наука». Начиная с 2021 года, мероприятие по обновлению приборной базы ведущих организаций реализуется в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты».

Согласно целям национального проекта «Наука и университеты», Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым исследователям, увеличено финансирование на научные исследования и разработки.