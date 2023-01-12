Брошенным леопардам из Сорочинска нашли дом

Двух леопардов из брошенного передвижного зоопарка в Оренбургской области удалось пристроить.

Двух леопардов из брошенного передвижного зоопарка в Оренбургской области удалось пристроить. «Сейчас ведутся переговоры о переезде пумы и еще леопард в ближайшем будущем в зоопарки Новосибирска и Ставрополя», —сообщила в своем ТГ-канале глава Сорочинского городского округа Татьяна Мелентьева. Останется найти дом только для волков и енотов.

ООО «Предприятие культуры и отдыха зоолунопарк «БАРС» арендовало у муниципалитета участок земли и организовало там передвижной зоопарк. На условия жизни животных там постоянно жаловались местные жители. В декабре прошлого года Россельхознадзор выдало владельцу предостережение. В это же время заканчивался срок аренды земли, и хозяин зверинца уехал, оставив на произвол судьбы пуму, трех леопардов, волков и енотов.

Сейчас ищут дом для волков и пумы

К счастью, один из работников зоопарка на добровольных началах остался ухаживать за животным. Ему также помогают местные жители: кто едой, кто соломой, чтобы экзотические животные не замерзли в 40-градусный мороз. Хотя случаются и казусы. Например, кто-то из жителей города принес «мясо не совсем того сорта», такое не дают леопардам. Работник зоопарка брать корм не стал, но поблагодарил за отзывчивость. Сейчас еды у зверей достаточно.