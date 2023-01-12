Борис Химичев: человек с алебардой, бицепсами и любовью к Татьяне Дорониной

Актер Борис Химичев на Алтае, 2008 г. Фото: Олег УКЛАДОВ

Бориса Химичева я помню из советских фильмов. С детства. Красивый, высокий. Враг Робин Гуда в фильме про Айвенго. Самоуверенный Мизгирь в «Снегурочке». Потом – американский шпион. Его не было много в фильмах, хотя фильмов у него было немало. Иногда по три за год, но тут он всегда говорил про качество. У Дорониной – десятка, но почти все шедевры. А у Химичева – мужики в кольчугах или фраках, и все сплошь негодяи.

Детство у него было колхозное. Мать умерла после неудачного аборта, мальчику Боре было тогда 12 лет. Сам про себя говорил, что до 15 лет крутил коровам хвосты, хотя его отец и был председателем колхоза. Взрослел он в украинском селе Баламутовка, а потом поехал в Киев поступать куда-нибудь. Три курса провел на радиофизическом факультете, а потом почувствовал желание стать актером.

Когда он был маленьким, его дразнили все сверстники: здоровье послевоенное и слабое, частые болезни. И взялся Химичев за себя уже не в селе. И в Москву приехал парнем, который был ну очень хорош внешне. Режиссер Андрей Житинкин служил вместе с Борисом Химичевым в театре имени Моссовета, о чем и вспоминает специально для KP.RU.

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ХАРИЗМА И МАЧИЗМ

- Андрей, Борис Химичев был не из творческой семьи, но в кино его всегда использовали, как благородного и породистого злодея. Как вы объясните, что человек, настолько эффектный, почти всегда был на вторых ролях, причем отрицательных?

- Он всегда считал себя очень красивым…

- Но он и был очень красивым!

- Да, но Химичев был даже слегка самовлюбленным. Любил очень красиво одеваться, не жалел деньги на шмотки. Как режиссер я смотрел на него со стороны и понимал: у него есть и отрицательное обаяние. Есть ведь герои с положительным обаянием, привлекающие и мужчин, и женщин – неважно, поскольку они харизматичные, а есть другая харизматика. И Химичев хотел в ту, «добрую» половину, а был все время в этой, отрицательной. Я никогда не удивлялся тому, что он играл постоянно злодеев, подлецов, врагов… Это нормальное амплуа. И в театре он всегда играл второго героя, который строит козни. Это был удел Химичева. А еще у него был мачизм, как я это называю. Он очень любил спорт, ходил в качалку…

- В качалку? В те годы?

- Да, он ходил, ему очень нравилось, что у него бицепсы. Он был мужиком, которому надо было, чтобы на него обращали внимание женщины. Я думаю, что и Доронина обратила на него внимание, поскольку он очень хотел попасться ей на глаза. Они были в театре Маяковского, но у Дорониной были совсем другие истории: она увлекалась Радзинским, а Химичев там был, извините, почти статистом.

Борис Химичев в фильме "Снегурочка" Фото: кадр из фильма

РУКА ДЛЯ ОПОРЫ

- Все-таки, там был не просто выход статиста. Он же любовника королевы играл.

- Если она играла королев, то он выходил с алебардой. Но он все время мелькал рядом. Мне он однажды признался, что он сознательно попросился в состав, чтобы быть рядом с нею в спектакле «Виват, королева, виват!». Шаг за шагом он потихонечку оказывал ей знаки внимания, помогая ей спуститься, допустим, с трона, вовремя подавая ей руку. Помогая преодолеть ступеньки – в театре всегда много ступенек. Думаю, первая искра была тогда, когда она почувствовала эту мужскую силу, эту руку, на которую можно опереться. У нее всегда были поклонники-интеллектуалы, один Радзинский чего стоит! Но это интеллектуальные игры, она всегда тянулась к каким-то таким высоколобым, любила изыск и шарм. Химичев не вписывался в эту парадигму, но этим он ее и увлек. И когда закрутился такой роман, думаю, для нее подобный темперамент был в новинку.

- Но одно дело – краткий роман и темперамент, но они же 9 лет прожили!

- Да, и поэтому он так следил за собой, за телом и одеждой. Он понимал: рядом с ним она должна быть, как за каменной стеной. Она любила с ним выходить в свет: высокий, плечистый, ей это нравилось. Другое дело, что она ему совершенно не помогла в карьере. В театре она для него ни одной роли не попросила. Относилась, как к пажу, который помогает временно спуститься с трона. Ей было с ним очень удобно: он на себя взял все по дому. Постоянно хотел вытащить ее на природу, дачу обустроить. Я его застал, когда они были уже в разводе, но он к этому времени был одним из главнейших людей в театре имени Моссовета, потому что занимался дачным кооперативом. Ходил с портфелем. Взносы собирал, от него зависели народные артисты. Какой участок, кому даст строительный материал, кому не даст. Это же была проблема – даже кирпич купить. А я был молодой режиссер тогда и посмеивался, когда в курилке перед репетицией все обсуждали дачный вопрос. И в центре «дачной команды» был Химичев. Вместо того, чтобы учить текст, они устраивали собрания, выходили красные и возбужденные. Советское время, как в фильме Рязанова «Гараж».

А ЗАБОР ВСЕ СТОЯЛ И СТОЯЛ

- Это же довольно трудная и склочная должность!

- Именно склочная. Потом они в кооперативе обвинили Химичева в воровстве. Он оправдывался и доказал, что нет. Потом этот кооператив надо было огораживать забором, ставить охрану, и все это было на нем. Я смотрел на него и думал: «Боже мой! Он, конечно, находка для театра, но какое количество ролей он не сыграл из-за этого?!» С другой стороны, прошло время, он умер, а этот кооператив стоит, и этот забор мощный тоже стоит. И очень многие люди, особенно – дети актеров, ему благодарны. У него была такая пробивная сила, да еще и тот факт, что он бывший муж Дорониной… Он этим козырял в высших инстанциях. И часто упоминал. Приходил, говорил: «Ой, как мне говорила Татьяна…» Ему в ответ: «Какая Татьяна?». – «Да жена моя бывшая, Доронина». Чиновники таяли. У нее же был фантастический магнетизм.

Борис Химичев в фильме "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго" Фото: кадр из фильма

НИКАКОГО ГРИМА И ЗАВЕЩАНИЙ!

- Как по мне, у Бориса Химичева тоже был магнетизм. Я в детстве увидела его в роли плохого лорда, да и влюбилась почти.

- В «Айвенго» он очень хорошо снят. У него были небольшие роли, но они запоминались. Он не любил гримироваться. Настоящая борода, мускулатура. Ему очень шли исторические костюмы. Он замечательно скакал, стрелял из лука – все, что хотите. Может, Доронина сперва за эти качества в него влюбилась, а потом поняла, что он еще и в доме «рукастый», как говорят.

- После его смерти были очень жесткие суды за наследство, о чем тогда говорили в театральной среде?

- Полагаю, во многом тут виновато суеверие. Даже когда Химичев очень тяжело болел, к нему уже приставали потенциальные наследники. Была история с компанией исключительно народных артистов – от Клюева и Пашутина до Аристарха Ливанова. Их группа называлась «Генофонд». В принципе, они создавали капустники. Они ездили по стране, как-то даже занесло их в Лондон, где почему-то Лужков отмечал свой юбилей. Они получали гонорары, и Химичев летал с ними по всем точкам, пусть ему и было тяжело. Я его как-то спросил: «Ну ты свои дела-то сделал?» А он ответил, что не хочет думать о плохом конце. Он отталкивал от себя мысль о смерти.

10 ИЗВЕСТНЫХ ФИЛЬМОВ БОРИСА ХИМИЧЕВА

«Снегурочка»

«Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»

«Возвращение резидента», «Конец операции «Резидент»

«Отцы и дети»

«ТАСС уполномочен заявить»

«Черная стрела»

«Борис Годунов»

«Золотая цепь»

«Гардемарины, вперед!»