Франция рискует лишиться национального блюда: культурное наследие ЮНЕСКО убивают санкции Запада

Из-за резкого повышения тарифов на электроэнергию булочники просто не могут позволить себе включать печи. Фото: Shutterstock

Цены на электроэнергию во Франции подскочили к концу прошлого года в 4 раза. Об этом заявил еженедельной газете The World владелец пекарни Филипп Мендес.

«За последние восемь месяцев мой счёт за электричество вырос в 4 раза», – рассказал пекарь. «И это не считая повышения цен на используемые продукты. Ситуация становится очень сложной».

Из-за резкого повышения тарифов на электроэнергию булочники просто не могут позволить себе включать печи. Чтобы избежать банкротств производители просят у правительства субсидии на компенсацию хотя бы части расходов с лета прошлого года.

Пекари уже повысили цены на хлеб примерно на 10%, и без оказания государственной помощи это может быть лишь начало. «Министерство финансов заявляет, что не позволит нам обанкротиться. Но бюрократическая волокита – это большая проблема нашей страны. Я уже заполнил заявление толщиной в 15 сантиметров и до сих пор не знаю, получу ли что-то в ответ», – посетовал Мендес.

Владелец пекарни заявил, что без субсидий он и его коллеги смогут продержаться ещё пару месяцев. После этого они испекут последнюю партию багета, а затем навсегда отключат свои печи. По его словам, это станет экзистенциальной катастрофой. «Французы умрут без хлеба», – пошутил булочник.

В ноябре прошлого года французский багет был внесён в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Согласно данным конфедерации пекарей и кондитеров, ежедневно во Франции покупают около 12 миллионов буханок хлеба.