Москва снова вытесняет регионы: родители школьников жалуются на неравные условия при подготовке к ЕГЭ

В Москве радуются успехам школьников, подводя итоги года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве радуются успехам школьников, подводя итоги года. Из шестнадцати 300-балльников страны – тех, кто получил максимальную «сотню» сразу по трем предметам ЕГЭ - четверо москвичей. А получивших 220 баллов и выше стало вдвое больше. В этом году результаты ожидаются еще круче из-за нового эксперимента.

НОВЫЙ ФОРМАТ

С 1 февраля московские 11-классники будут штудировать только предметы, нужные для сдачи единого госэкзамена. В том-то и главная прелесть затеи, что других уроков вообще не будет – по ним программа уже пройдена. Досрочно. За счет освободившихся часов и усилят подготовку, поэтому нагрузка, как объясняли чиновники, не увеличится. Для всех оставили математику, обществознание, литературу, историю, физкультуру. Плюс практикумы по русскому языку и профильным физике, биологии, химии и пр. Еще одно новшество – пробные ЕГЭ, после которых и будут формировать группы, по уровню знаний и по предметам. Их уже проводят, ведь как раз до 1 февраля все должны подать заявки с перечнем выбранных предметов для экзамена, после этой даты менять список нельзя.

Некоторые родители ворчали: мол, учебу превратили в натаскивание к ЕГЭ, школьную программу дети нормально не пройдут. Ерничали: может, заодно и в 9 классах отменить половину уроков ради ОГЭ? Но большинство затеей довольны, потому что дети, нацеленные на бюджет, занимаются в выпускном классе, не поднимая головы — жалко их! А на тех самых «ненужных» уроках многие и так делали домашку, которую репетиторы задают – другого времени нет, так что власти, по сути, просто «узаконили реальность».

Репетиторы, к слову, стали типично московской реальностью: именно в столице репетитора нанимают почти что каждому ребенку, а некоторые дети занимаются и с двумя, с тремя, с пятью. В регионах не так: услуги репетитора не менее тысячи в час, дорого. Правда, и качество услуг невысокое. Репетиторы — в основном из регионов, занимаются с детьми удаленно, дипломы и компетенцию у них никто не проверял, а отзывы на сайте и подделать можно. Тем не менее, без репетитора — страшно, вдруг не сдаст.

Теперь школа, считай, вместо репетитора, еще и бесплатно. И тут Москве повезло.

НЕРАВНЫЕ УСЛОВИЯ

«Опять привилегии для белокаменной? А наши дети чем хуже? Если уж натаскивать на ЕГЭ, так всех!» - возмущаются папы и мамы ребят из регионов. Упрекают Министерство просвещения: мол, говорили, что не нацелены на то, чтобы учить ради ЕГЭ, и натаскивания на местах не допустят — и вот. Оказалось, некоторые семьи даже переезжают в Москву только ради того, чтобы ребенка не дергали по другим предметам в 11 классе и он нормально подготовился бы к ЕГЭ.

- В Москве хотят, чтобы больше москвичей поступали в столичные вузы. Своя рубаха ближе к телу, все по капиталистическому феншую, - высказался в своем канале Михаил Богданов, учитель информатики из Санкт-Петербурга. – Технология сама по себе не новая – ее и раньше использовали в школах, и не сказать, что какая-то неправильная. Однако решение московского департамента образования ставит в неравные условия остальные регионы и создает нечестную конкуренцию.

Когда о московских новшествах только объявили, ходили разговоры, что все затеяли ради школьных рейтингов и первым делом в эксперимент «записали» отстающих. Цель – чтобы было меньше неудовлетворительных оценок и больше тех, кто сдаст на 70-80 баллов. Теперь всем интересно, какие результаты покажут москвичи в этом году, после спецподготовки.

НЕ ДОСТАЕТ КВАЛИФИКАЦИИ

Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина несправедливости тут не видит.

- Есть, к сожалению, статистически значимая разница по уровню образования в разных регионах, но и меры предпринимаются, чтобы эту разницу нивелировать, - говорит профессор. - Контрольные цифры приема (бюджетные места) распределяются с акцентом на региональные вузы, и шансы поступить на бюджет в своем городе или соседнем сейчас выше, чем в московские. Задания ЕГЭ одинаковы для всех, очень много возможностей для самоподготовки, включая онлайн-платформы.

Что касается упреков в «натаскивании», Ирина Абанкина отметила, что ЕГЭ переформатировали, убрали «угадайки», изменили формат заданий. Натаскивай не натаскивай, а теперь, чтобы успешно справиться в экзаменами, нужно продемонстрировать знания по разным предметам, кругозор, умение применять разные методы решения задач, рассуждать, обосновывать. И если детям помогут, потренируют – что же тут плохого? Такой усиленной точечной подготовки действительно недостает в школах.

- Если дело нужное, может, пусть и регионы делают то де самое?

- Так просто транслировать, казалось бы, эффективный московский опыт не получится. В столице ведь уже не школы, а комплексы – современные, хорошо оснащенные. Но ключевая причина в другом – в уровне квалификации региональных педагогов. Особенно это касается предметов естественно-научного цикла: физики, химии, биологии. Процент сдающих физику падает каждый год, есть недобор в вузах даже на бюджет. Сами учителя нередко отговаривают ребят сдавать физику, боясь, что не смогут хорошо подготовить. Вот бы Москва вызвалась помогать коллегам в регионах повышать квалификацию. Кроме того, чтобы перенимать такой опыт, нужна серьезная аналитика: в каких конкретно школах, по каким конкретно предметам провалы.

А вот по числу поступающих в колледжи выпускников региональные школы, по данным ВШЭ, обогнали москвичей, которые все еще предпочитают академическую линейку «школа – вуз». В Питере, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городов Юга России, Поволжье до 50% девятиклассников выбирают линейку «школа – колледж». И не только чтобы не сдавать ЕГЭ. По окончании большинство идет работать или совмещают работу с учебой в вузе, переходят сразу в вуз лишь 16-18%.